Inteligencia artificial y libertad: George Hotz defiende el derecho a usar la IA para cometer delitos

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Inteligencia artificial y libertad: George Hotz defiende el derecho a usar la IA para cometer delitos

El rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) plantea no solo cuestiones técnicas, sino también serios dilemas éticos y legales para la humanidad. Hoy en día, el debate entre los expertos del sector sobre si controlar estrictamente los sistemas de AI o darles libertad ilimitada ha alcanzado un nuevo nivel. En particular, las recientes declaraciones del famoso programador y fundador de Comma AI, George Hotz, han causado un gran revuelo en la comunidad tecnológica. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Hotz expresó su firme oposición a un documento político publicado recientemente titulado « AI 2040: Plan A ». En dicho documento, los investigadores proponen ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial durante 14 años por la seguridad de la humanidad. Sin embargo, George Hotz se opone rotundamente a este enfoque, argumentando que restringir la tecnología es contrario a los principios de libertad.

Control local e intereses de los usuarios

Según el programador, la mejor manera de garantizar la seguridad de la inteligencia artificial es abandonar los sistemas centralizados. Actualmente, los grandes modelos como ChatGPT o Claude son gestionados por corporaciones que imponen sus propios estándares éticos a los usuarios. Hotz, por su parte, aboga por modelos de AI locales que pertenezcan a cada individuo y sirvan exclusivamente a sus intereses.

Bajo este enfoque, la inteligencia artificial debería ser una herramienta, al igual que una computadora personal o un arma. En su provocadora intervención, Hotz sostiene que la AI debería ejecutar cualquier comando del usuario, incluso si es inmoral o ilegal. En su opinión, una AI verdaderamente «libre» no debería resistirse a su propietario, incluso al planificar un crimen.

Límites éticos y seguridad social

Según el análisis de The Verge, estos puntos de vista de Hotz podrían representar un peligro significativo para la sociedad. Si la inteligencia artificial se utiliza como asistente para preparar sustancias prohibidas o cometer delitos graves, esto conducirá a una ruptura del orden social. El autor señala que, al lanzar cualquier producto tecnológico al mercado masivo, no solo se debe considerar la libertad del usuario, sino también la seguridad de los demás.

George Hotz ha llegado a declarar que está dispuesto a morir defendiendo este principio. Para él, el mundo debe gozar de libertad total o vivir bajo un control estricto. Sin embargo, los críticos señalan que el concepto de «libertad» no otorga el derecho a vulnerar la vida de otros, ya que, de lo contrario, la sociedad se convertiría en un lugar lleno de «Napoleones con el poder de la AI».

Por ahora, ChatGPT y servicios similares funcionan bajo filtros estrictos y restricciones éticas. Pero a medida que la tecnología se abarata, como dice Hotz, cada persona tendrá la oportunidad de poseer su propia inteligencia artificial «ilimitada». Esto sin duda traerá nuevos desafíos para garantizar el estado de derecho en el futuro.

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Abror Shuhratov
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