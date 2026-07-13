El Chelsea ha decidido vender a Alejandro Garnacho: Xabi Alonso habla sobre el jugador

El club londinense Chelsea se prepara para despedirse del delantero Alejandro Garnacho, quien fue fichado el año pasado procedente del Manchester United con grandes expectativas. El nuevo entrenador del equipo, Xabi Alonso, hizo una declaración inesperada sobre el futuro del jugador argentino, señalando que su etapa en el club está llegando a su fin. Así lo informa Goal.com .

Según el diario The Telegraph, la directiva del Chelsea y el cuerpo técnico consideran que el fichaje realizado hace un año no dio los resultados esperados. Xabi Alonso confirmó, tras reunirse con los directores deportivos, que se están llevando a cabo negociaciones sobre el traspaso del jugador. Según el entrenador, actualmente existe un interés serio por parte de otros clubes.

"La situación es que hemos hablado con los directores deportivos y sabemos que hay interés por parte de otros clubes. Seguiremos la evolución de los acontecimientos, espero que este proceso termine de la mejor manera para todas las partes", subrayó Xabi Alonso en una rueda de prensa.

Temporada decepcionante y presión financiera

Garnacho no logró destacar en la Premier League inglesa durante la temporada 2025-26. Fichado por 40 millones de libras esterlinas, el extremo de 22 años solo logró marcar un gol en el campeonato durante toda la temporada. Su bajo estado de forma no solo contribuyó a que el club cayera al décimo puesto de la clasificación, sino que también le costó la posibilidad de ir al Mundial con la selección argentina.

Según Goal.com, el Chelsea atraviesa actualmente dificultades financieras. Al quedarse sin competiciones europeas, el club tiene como objetivo reducir la plantilla y recuperar parte de la inversión realizada. Cabe destacar que, según el contrato firmado con el Manchester United, el 10% de la futura venta del jugador será transferido a las arcas de los "Red Devils".

Competencia entre clubes italianos

Aunque las cosas no le han ido bien a Garnacho en Inglaterra, los clubes de la Serie A italiana muestran un gran interés por él. En particular, la Roma está dispuesta a incorporar al jugador. Asimismo, el Napoli, la Juventus y el Milan siguen de cerca la situación del extremo.

Sin embargo, la directiva del Chelsea no quiere considerar ofertas de cesión. Los londinenses han manifestado que solo aceptarán un traspaso definitivo y que desean recuperar la mayor parte posible de la inversión realizada por el jugador. Actualmente, las negociaciones han entrado en una fase decisiva.