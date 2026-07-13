El Chelsea ha decidido vender a Alejandro Garnacho: Xabi Alonso habla sobre el jugador

·42·Deportes
El Chelsea ha decidido vender a Alejandro Garnacho: Xabi Alonso habla sobre el jugador

El club londinense Chelsea se prepara para despedirse del delantero Alejandro Garnacho, quien fue fichado el año pasado procedente del Manchester United con grandes expectativas. El nuevo entrenador del equipo, Xabi Alonso, hizo una declaración inesperada sobre el futuro del jugador argentino, señalando que su etapa en el club está llegando a su fin. Así lo informa Goal.com .

Según el diario The Telegraph, la directiva del Chelsea y el cuerpo técnico consideran que el fichaje realizado hace un año no dio los resultados esperados. Xabi Alonso confirmó, tras reunirse con los directores deportivos, que se están llevando a cabo negociaciones sobre el traspaso del jugador. Según el entrenador, actualmente existe un interés serio por parte de otros clubes.

"La situación es que hemos hablado con los directores deportivos y sabemos que hay interés por parte de otros clubes. Seguiremos la evolución de los acontecimientos, espero que este proceso termine de la mejor manera para todas las partes", subrayó Xabi Alonso en una rueda de prensa.

Temporada decepcionante y presión financiera

Garnacho no logró destacar en la Premier League inglesa durante la temporada 2025-26. Fichado por 40 millones de libras esterlinas, el extremo de 22 años solo logró marcar un gol en el campeonato durante toda la temporada. Su bajo estado de forma no solo contribuyó a que el club cayera al décimo puesto de la clasificación, sino que también le costó la posibilidad de ir al Mundial con la selección argentina.

Según Goal.com, el Chelsea atraviesa actualmente dificultades financieras. Al quedarse sin competiciones europeas, el club tiene como objetivo reducir la plantilla y recuperar parte de la inversión realizada. Cabe destacar que, según el contrato firmado con el Manchester United, el 10% de la futura venta del jugador será transferido a las arcas de los "Red Devils".

Competencia entre clubes italianos

Aunque las cosas no le han ido bien a Garnacho en Inglaterra, los clubes de la Serie A italiana muestran un gran interés por él. En particular, la Roma está dispuesta a incorporar al jugador. Asimismo, el Napoli, la Juventus y el Milan siguen de cerca la situación del extremo.

Sin embargo, la directiva del Chelsea no quiere considerar ofertas de cesión. Los londinenses han manifestado que solo aceptarán un traspaso definitivo y que desean recuperar la mayor parte posible de la inversión realizada por el jugador. Actualmente, las negociaciones han entrado en una fase decisiva.

ChelseaXabi AlonsoAlejandro GarnachoFichajePremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Messi sigue en la cima: gran cambio en el ranking del Mundial 2026Messi sigue en la cima: gran cambio en el ranking del Mundial 2026Hoy, 22:24¿Guardiola a Italia? Un gran punto de inflexión para la «Azzurra»¿Guardiola a Italia? Un gran punto de inflexión para la «Azzurra»Hoy, 22:05El Barcelona se niega a renovar a Ferran Torres: el motivo es financieroEl Barcelona se niega a renovar a Ferran Torres: el motivo es financieroHoy, 20:16Alivio inesperado en los fichajes de la Superliga: se duplican las restriccionesAlivio inesperado en los fichajes de la Superliga: se duplican las restriccionesHoy, 20:10Tragedia tras el Mundial 2026: una estrella de 25 años fallece inesperadamenteTragedia tras el Mundial 2026: una estrella de 25 años fallece inesperadamenteHoy, 19:51Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»Hoy, 19:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol