Un turista que buscaba la foto perfecta es atacado por un bisonte

En uno de los parques nacionales de Estados Unidos, el deseo de tomar una fotografía provocó un incidente inesperado. Un bisonte enfurecido atacó a un turista que se acercó demasiado, lanzándolo por los aires con un fuerte golpe.

Según los testigos, tras el incidente, los presentes ayudaron de inmediato a la víctima y controlaron su estado. Según la información preliminar, el turista logró evitar consecuencias más graves.

El video del incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, generando intensos debates. Muchos usuarios destacan el peligro de acercarse demasiado a los animales salvajes y recuerdan la necesidad de cumplir estrictamente con las normas de seguridad en los parques nacionales.