El Huawei Pura 90s Pro llega al mercado global: la compañía presenta un nuevo diseño

El gigante tecnológico chino Huawei se prepara para lanzar su último smartphone insignia, el Pura 90s Pro, en el mercado internacional. Este dispositivo es la versión global del modelo Pura 90 Pro, que ha tenido un gran éxito en su país de origen, y está llamando la atención no solo por sus capacidades técnicas, sino también por su apariencia única. Así lo informa Ixbt.com informa .

En un nuevo teaser publicado por la compañía, se mostró completamente el smartphone en un color llamado "Pink Guava" (guayaba rosa). Según información de Ixbt.com, el panel trasero del dispositivo presenta un diseño degradado característico, formado por una combinación de tres colores: rosa, amarillo limón y verde claro. Este estilo recuerda a los entusiastas de la tecnología la serie Huawei P20, que revolucionó el mercado en su momento.

El regreso del diseño degradado clásico

Según los expertos de Huawei, las carcasas con estilo degradado vuelven a estar de moda. Fue precisamente esta solución de diseño la que permitió a la serie Pura 90 registrar cifras de ventas superiores a las esperadas en el mercado chino. Se espera que esta tendencia también se confirme en el mercado global, ya que la demanda de colores brillantes e inusuales está creciendo entre los usuarios modernos.

El Pura 90s Pro se presentará a nivel mundial en cuatro colores. Los clientes podrán elegir entre las siguientes opciones:

Pink Guava (degradado rosa);

Orange Soda (naranja);

Coconut White (blanco);

Mulberry Black (negro).

Por ahora, la compañía solo se está centrando en la apariencia del dispositivo. Los detalles sobre las especificaciones técnicas del smartphone, en particular cuánto diferirá su versión global del modelo chino, se mantienen en secreto. Huawei ha prometido revelar toda la información en una presentación oficial que tendrá lugar en los próximos días.

Posición en el mercado y expectativas

En el mercado de smartphones, la marca Huawei es conocida por sus cámaras de alta calidad y sus carcasas resistentes. Se espera que el modelo Pura 90s Pro también consolide su lugar en el segmento premium. Anteriormente, la compañía había presentado la versión más alta de esta serie, lo que demuestra las serias ambiciones de la marca en el mercado global.

Según las estimaciones de los expertos, el nuevo modelo también utilizará los procesadores propietarios Kirin de Huawei y el sistema de cámara mejorado XMAGE. Esto permitirá que el dispositivo compita fácilmente con los flagships de competidores como Apple y Samsung. La información sobre precios y la fecha de inicio de ventas se anunciará pronto.