La startup Mercor en negociaciones para alcanzar una valoración de 20 mil millones de dólares

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La startup Mercor en negociaciones para alcanzar una valoración de 20 mil millones de dólares

La startup Mercor, especializada en la formación y desarrollo de IA, planea duplicar su valoración de mercado en poco tiempo. Según Bloomberg, la empresa está en negociaciones para una valoración de 20 mil millones de dólares como parte de una nueva ronda de inversión. Esto representa un salto enorme tras la valoración de 10 mil millones de dólares obtenida en octubre pasado. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Aunque se dice que las negociaciones están en una etapa inicial, Mercor ya ha anunciado que ha recibido una oferta formal (term sheet) de los inversores bajo la nueva valoración. Este crecimiento financiero demuestra lo mucho que se está fortaleciendo la posición de la empresa en el mercado de la IA. Esta noticia, que también es de interés para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán, muestra que un nuevo gigante se está formando en la carrera global de la IA.

Crecimiento rápido de ingresos y adquisiciones estratégicas

El fundador y CEO de la empresa, Brendon Foody, anunció en redes sociales que los ingresos anuales de Mercor han superado los 2 mil millones de dólares. Cabe destacar que esta cifra es un 100 % superior a la obtenida hace solo cuatro meses. Tal ritmo de crecimiento aumenta aún más la confianza de los inversores en la startup.

Además, Mercor anunció la adquisición de la empresa Deeptune con el objetivo de ampliar sus capacidades tecnológicas. Deeptune ofrece soluciones avanzadas que ayudan a entrenar agentes de IA. Según el acuerdo, el equipo de Deeptune se unirá a Mercor en su totalidad. Este paso permitirá a la empresa crear sistemas de IA más complejos e inteligentes.

Recuperación tras las dificultades

Los inicios de 2026 fueron bastante complicados para Mercor. Según Business Insider, en aquel momento la empresa enfrentó problemas relacionados con una filtración de datos y fue demandada por varios trabajadores contratados. Sin embargo, los resultados financieros actuales y los nuevos planes de inversión demuestran que la empresa ha superado con éxito estos desafíos.

Se espera que el crecimiento de empresas como Mercor impulse la demanda y el flujo de inversión en tecnologías de IA en todo el mundo, incluida la región de Asia Central. Actualmente, la empresa sigue atrayendo no solo infraestructura tecnológica, sino también a los expertos más talentosos en el campo de la IA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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