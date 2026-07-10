El conflicto entre OpenAI y el New York Times: El gigante de la IA acusado de ocultar pruebas

El New York Times y la redacción de The Daily News, una de las publicaciones más influyentes del mundo, han presentado nuevas y graves acusaciones en el juicio en curso contra OpenAI. Los demandantes afirman que el creador de ChatGPT ocultó su capacidad para buscar materiales protegidos por derechos de autor en sus bases de datos de entrenamiento y destruyó deliberadamente pruebas que debían ser presentadas ante el tribunal. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En el centro de esta batalla legal, que dura ya dos años, se encuentra la demanda de que OpenAI entrenó ilegalmente sus modelos de IA basándose en el contenido de los medios de comunicación. Hasta ahora, la empresa sostenía que era técnicamente imposible buscar materiales específicos en su enorme base de datos y que esto contravenía la privacidad de los usuarios. Sin embargo, nueva información pone en duda estas afirmaciones.

Proyectos secretos y base de datos oculta

Según los testimonios presentados ante el tribunal, el ingeniero de OpenAI, Vinnie Monaco, reveló que la empresa ya había implementado sistemas de búsqueda internos para verificar infracciones de derechos de autor en su corpus de entrenamiento. En particular, se afirma que la empresa monitoreó el grado de reproducción de textos originales en las respuestas de ChatGPT utilizando un conjunto de herramientas llamado «Project Giraffe» y filtros especiales.

Además, se reveló que antes de la demanda, OpenAI había formado una base de datos de unos 78 millones de conversaciones no personalizadas. Esta base se utilizó para analizar cuánto utiliza la IA la propiedad intelectual de otras publicaciones. Según los abogados de los medios, OpenAI dificultó deliberadamente la presentación de los datos que ya había recopilado y analizado.

Destrucción de pruebas y presión sobre el tribunal

El New York Times afirma que OpenAI, a pesar de una orden judicial, eliminó miles de millones de respuestas de ChatGPT y presentó muestras de datos inutilizables. Los demandantes solicitan al juez que tome medidas disciplinarias contra OpenAI, incluyendo declarar como no fiables los 20 millones de muestras de conversaciones proporcionadas por la empresa.

La declaración del grupo de abogados dirigido por Ian B. Crosby señala que si OpenAI considerara sus acciones legales, no habría intentado ocultar la verdad. Esta situación ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la actitud de los gigantes tecnológicos hacia los derechos de autor y su responsabilidad ante la justicia.

El portavoz de OpenAI, Drew Pusateri, rechazó categóricamente estas acusaciones. Según él, dado que la posición del New York Times se está debilitando, intentan invadir la privacidad de los usuarios. La empresa enfatizó que continuará protegiendo la privacidad de sus usuarios y los principios de «fair use» (uso justo).

Se espera que este juicio sea un precedente importante no solo para OpenAI, sino para toda la industria de la IA. Si el tribunal falla a favor de las publicaciones, esto podría cambiar radicalmente los procedimientos de recopilación de datos para modelos generativos en el futuro.