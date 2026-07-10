Meta presenta el modelo Muse Spark 1.1: Una nueva era en la programación

La carrera en el mercado de la IA alcanza una nueva etapa. La corporación Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, ha anunciado oficialmente su modelo multimodal Muse Spark 1.1 con funciones de agente. Esta tecnología está enfocada en trabajar directamente con códigos de programación y automatizar flujos de trabajo digitales complejos, posicionándose como un competidor serio frente a los productos de gigantes como OpenAI y Anthropic. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La principal ventaja del modelo Muse Spark 1.1 es su capacidad de razonamiento lógico de múltiples pasos. Según los representantes de Meta, el sistema no solo puede escribir código simple, sino también realizar tareas complejas como implementar nuevas funciones en grandes sistemas corporativos, corregir errores (bugs) y migrar bases de código de una plataforma a otra. Se espera que esto alivie significativamente el trabajo diario de los programadores.

Competencia y política de precios

Aunque Meta ha llegado un poco tarde en esta área, la compañía busca atraer a los usuarios con precios asequibles. Según datos de la agencia Reuters, el costo de uso de Muse Spark 1.1 se ha fijado en 1,25 dólares por cada millón de tokens de entrada y 4,25 dólares por los tokens de salida. Esta cifra es casi igual o ligeramente superior a la de los modelos Claude Haiku 4.5 de Anthropic y GPT-5.6 Luna de OpenAI.

El director de Meta, Mark Zuckerberg, prestó especial atención a este lanzamiento. Incluso publicó un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter) por primera vez en los últimos años. Zuckerberg calificó a Muse Spark 1.1 como una "herramienta de agente y programación potente a bajo precio" y sugirió que próximamente se presentarían modelos aún más avanzados.

Capacidades tecnológicas

Según el comunicado oficial publicado en el blog de la empresa, el nuevo modelo muestra una alta eficiencia en las siguientes áreas:

Realización de planificaciones complejas entre aplicaciones y servicios externos;

Gestión de migraciones de código a gran escala;

Automatización de flujos de trabajo digitales (workflows);

Uso autónomo de la interfaz informática y control de equipos.

Esta semana ha sido extremadamente productiva para el mundo de la IA. Además de Muse Spark 1.1, Meta también presentó Muse Image, un modelo especializado en la creación de imágenes. Al mismo tiempo, OpenAI lanzó su nueva familia GPT-5.6 y xAI presentó una versión actualizada del modelo Grok. En este contexto de competencia intensa, Meta intenta tomar el liderazgo con su estrategia de apertura y accesibilidad.

En conclusión, el lanzamiento de Muse Spark 1.1 amplía las opciones de elección para los clientes corporativos. Ahora, las empresas no estarán limitadas solo a ChatGPT o Claude y podrán utilizar las capacidades de agente de Meta. Esto, a su vez, contribuirá a que las tecnologías de IA sean más asequibles y populares.