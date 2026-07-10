Los Ferrocarriles Rusos (RJD) han comenzado la construcción de un polígono de pruebas especial como parte del proyecto de la nueva línea de alta velocidad (VSM) que conectará Moscú y San Petersburgo. Este proyecto servirá para verificar la seguridad y durabilidad de trenes de alta tecnología que prometen transformar la logística de transporte en la región. Así lo informa Ixbt.com informa .

La sección experimental que se construye en el tramo Sablino – Tosno, en la región de Leningrado, tiene una longitud de casi 1200 metros. Según ixbt.com, en este polígono se estudiará detalladamente el impacto de los trenes en los elementos de la infraestructura a velocidades superiores a 200 km/h. Los expertos analizarán la presión ejercida por el tren no solo sobre los rieles, sino también sobre las capas del suelo.

Tecnologías innovadoras y vías sin balasto

Uno de los ejes principales de las pruebas es testear la construcción de vías sin balasto. En lugar de la grava o capas utilizadas en los ferrocarriles tradicionales, aquí se emplean losas monolíticas o sistemas especiales. Este método es fundamental para garantizar la solidez y la nivelación de la vía para trenes de alta velocidad.

Asimismo, en el polígono se probarán fijaciones de rieles innovadoras y desvíos únicos. El nuevo tipo de desvío, de 118 metros de largo, es controlado por ocho actuadores eléctricos. Esta tecnología permite a los trenes circular en la dirección principal a 400 km/h y hacia los lados a 120 km/h.

Sistema de control y monitoreo digital

Para monitorear el estado de la infraestructura en tiempo real, se instalarán más de 1 500 sensores a lo largo del polígono. Estos sensores, colocados tanto bajo tierra como en las partes superiores de la estructura, registrarán cualquier vibración o cambio. Para gestionar el sistema, se ha desarrollado un complejo de software y hardware especial sin equivalentes en los Ferrocarriles Rusos.

Hasta que los nuevos trenes de alta velocidad estén listos, todos los procesos de prueba se realizarán utilizando los trenes "Sapsan" actuales. También se instalarán sensores especiales en los trenes para estudiar la dinámica de movimiento. Como dato, el primer tren de alta velocidad de Rusia está diseñado para alcanzar los 400 km/h y actualmente se están ensamblando sus elementos de carrocería.

Considerando que en Uzbekistán ya operan ferrocarriles de alta velocidad, como los trenes "Afrosiyob", estas actualizaciones tecnológicas en regiones vecinas resultan interesantes para la experiencia de ingeniería regional. Si este proyecto en Rusia concluye con éxito, se espera una reducción significativa en los tiempos de transporte de pasajeros en el futuro.