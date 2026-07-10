Ariel Rider Mudd 72V: se presenta una nueva bicicleta eléctrica con un par motor superior al de un Lada Vesta

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Ariel Rider Mudd 72V: se presenta una nueva bicicleta eléctrica con un par motor superior al de un Lada Vesta

En un momento en que el mercado de vehículos eléctricos crece rápidamente, la empresa Ariel Rider ha presentado su nuevo modelo Mudd 72V. Aunque este dispositivo parece una bicicleta por fuera, sus capacidades técnicas lo acercan más a las motocicletas eléctricas ligeras. El nuevo modelo está llamando la atención de los expertos no solo por su velocidad, sino también por su potencia inusual para su categoría. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal peculiaridad del Mudd 72V reside en su motor de rueda trasera refrigerado por aceite. La potencia nominal del motor es de 3500 W, mientras que en cargas máximas (potencia pico) puede alcanzar hasta 8000 W. El fabricante afirma que el dispositivo genera un par motor de hasta 330 N·m. A modo de comparación, el par máximo de un coche Lada Vesta con motor de 1,8 litros es de 170 N·m, lo que significa que la nueva bicicleta eléctrica es casi el doble de potente.

Velocidad y autonomía

Según la información de ixbt.com, esta bicicleta eléctrica puede alcanzar una velocidad de 105 km/h. Esta cifra es suficiente para el tráfico urbano, permitiendo al conductor moverse con confianza entre el flujo de automóviles. El dispositivo está equipado con una batería de 2,8 kWh, lo que le permite recorrer hasta 200 kilómetros con una sola carga.

Cabe señalar que la autonomía real puede variar según el peso del conductor, el relieve de la carretera, el modo de conducción seleccionado y las condiciones meteorológicas. No obstante, el Mudd 72V sigue siendo una bicicleta por su formato, ya que cuenta con un sistema de pedales completo. Esto permite continuar el movimiento incluso si la batería se agota.

Construcción y seguridad

La base del dispositivo consiste en un marco de aluminio resistente diseñado para soportar hasta 181 kg. Para garantizar la comodidad de conducción, se han aplicado las siguientes soluciones técnicas:

  • Suspensión trasera de cuatro barras con amortiguador neumático DNM;
  • Horquilla delantera con un recorrido de 100 mm;
  • Neumáticos de 24 pulgadas de ancho;
  • Frenos hidráulicos de cuatro pistones instalados en las ruedas delanteras y traseras.
Los usuarios pueden elegir entre tres modos principales según el escenario de conducción: Eco, Sport y Boost. Cada modo cuenta con seis niveles de asistencia al pedaleo, lo que permite al conductor gestionar el esfuerzo físico según sus preferencias.

El precio del Ariel Rider Mudd 72V se ha fijado en 2800 dólares. En el contexto actual, este tipo de vehículos puede ser una alternativa interesante para quienes prefieren evitar los atascos urbanos y optar por una movilidad ecológica. Especialmente, su alta velocidad y su batería de largo alcance proporcionan una mayor comodidad para servicios de mensajería o desplazamientos de larga distancia.

Ariel RiderMudd 72VBicicleta EléctricaTecnologíaMovilidad Eléctrica
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Abror Shuhratov
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