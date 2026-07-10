Misterioso robo de medicamentos adelgazantes por 1,3 millones de dólares en el Reino Unido

En el Reino Unido, tres delincuentes fueron condenados a prisión por el robo de 1,3 millones de dólares (944 544 libras esterlinas) del popular medicamento adelgazante «Mounjaro» en un centro farmacéutico. Así lo informó The Telegraph .

Según la investigación, Mark Harding (55 años), Robert Townsend (59 años) y Peter Costello (44 años) ingresaron el 24 de enero a una instalación farmacéutica en St Albans, Hertfordshire, a través del sistema de ventilación, forzaron la cámara frigorífica y sustrajeron los fármacos.

El 8 de julio, el juez Jonathan Mann condenó a los tres acusados a 5 años y 3 meses de prisión. Los videos presentados en el tribunal revelaron que rociaron pintura negra sobre algunas cámaras de seguridad.

Según la investigación, el crimen fue planificado meticulosamente. Townsend vigiló el exterior y había inspeccionado el lugar una semana antes. Los tres sospechosos fueron detenidos el 11 de febrero.

La policía encontró miles de libras esterlinas escondidas en las casas de Harding y Townsend. Se incautaron cerca de 35 000 librasen casa de Harding y 19 900 libras en la de Townsend. El tribunal señaló que estos fondos podrían ser ganancias de la venta de los medicamentos robados.

El valor total de los medicamentos robados es de 944 544 libras esterlinas , y aún no han sido recuperados. La investigación continúa.