La startup parisina Gradium recauda 100 millones de dólares con el apoyo de NVIDIA

Gradium, una startup francesa que desarrolla tecnologías de voz basadas en IA, ha cerrado con éxito su primera ronda de inversión. La compañía logró recaudar un total de 100 millones de dólares con la participación de gigantes tecnológicos como NVIDIA. Este evento demuestra el rápido crecimiento del mercado europeo de IA y la creciente demanda de interfaces de voz. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Gradium comenzó sus operaciones inicialmente en diciembre del año pasado con una inversión de 70 millones de dólares. En esta nueva etapa, además de NVIDIA, inversores influyentes como Eric Schmidt y Xavier Niel también apoyaron el proyecto. Estos fondos permitirán a la empresa fortalecer su posición en el mercado global y expandir su infraestructura tecnológica.

Competencia global y nuevos horizontes

La dirección de la empresa anunció que destinará parte de los fondos recaudados a abrir una nueva oficina en el área de la bahía de San Francisco (Bay Area) en EE. UU. Este paso estratégico servirá para colaborar estrechamente con líderes del sector como Anthropic, Google, Meta y OpenAI, y atraer a los talentos más brillantes. Aunque París es el centro europeo de la IA, la presencia en Silicon Valley es crucial para el reconocimiento global.

El fundador de Gradium, Neil Zeghidour, es un investigador experimentado que trabajó anteriormente en estructuras como Google Brain, DeepMind y Facebook. El equipo bajo su liderazgo trabaja actualmente en la creación de modelos de voz con latencia ultra baja (low latency). Esta tecnología elimina las pausas incómodas al interactuar con la IA, haciendo que la conversación sea lo más cercana posible a una interacción humana natural.

Posición en la industria y asociaciones

Actualmente, la competencia en el mercado de la IA de voz es muy fuerte. Gradium tendrá que competir con rivales importantes como ElevenLabs y el proyecto Gemini de Google. Sin embargo, la startup francesa ha logrado avances significativos en poco tiempo. En particular, el famoso gigante automotriz francés Renault ya se ha convertido en cliente de Gradium.

Según ixbt.com, las soluciones tecnológicas de Gradium resultan atractivas no solo para usuarios comunes, sino también para grandes empresas industriales. Se espera que la velocidad y precisión de los asistentes de voz revolucionen la industria automotriz, el servicio al cliente y el control de dispositivos inteligentes en el futuro. El interés de NVIDIA en este proyecto demuestra el alto potencial de las capacidades de cómputo y los algoritmos de la startup.