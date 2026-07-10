Los monitores LG y Alienware instalan software publicitario en Windows sin permiso

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Los monitores LG y Alienware instalan software publicitario en Windows sin permiso

Una nueva controversia tecnológica rodea a las grandes marcas de monitores LG y Alienware. Se ha descubierto que ciertos modelos de estas empresas instalan automáticamente aplicaciones específicas en el sistema operativo Windows sin el consentimiento del usuario. Esta situación no solo consume recursos del sistema, sino que también provoca la aparición de anuncios inesperados. Así lo informa Ixbt.com informa .

El problema fue reportado por primera vez por usuarios de la red social Reddit. En particular, un usuario bajo el seudónimo Mags_Smash notó que empezaron a aparecer notificaciones publicitarias del antivirus McAfee, el cual nunca había instalado, en su computadora. Tras revisar el sistema, se determinó que la causa era el programa LG Monitor App Installer, que apareció tras conectar un nuevo monitor LG.

Según información de ixbt.com, al conectar monitores como el LG UltraGear 27GP83B y el LG UltraGear 27GN800, el sistema Windows descarga automáticamente la aplicación identificada como "9PM9N6F47JB8-LGElectronics.LGMonitorApp" a través de Microsoft Store y Windows Update. Lo más sorprendente es que este proceso no solicita ninguna confirmación al usuario. Las herramientas Reliability Monitor y Event Viewer de Windows registraron este proceso de instalación realizado de forma arbitraria.

No solo LG, también Alienware y Dell bajo sospecha

Durante las discusiones, se reveló que esta práctica no es exclusiva de la marca LG. Propietarios de monitores Dell y Alienware también informaron haber enfrentado situaciones similares. Los expertos comparan esto con la instalación automática del software Armory Crate en las placas base Asus. Sin embargo, en el caso de los monitores, la aparición de software publicitario de terceros (bloatware) ha causado fuertes protestas por parte de los usuarios.

Eliminar este software también presenta dificultades particulares. La aplicación LG Monitor App no se puede desinstalar de forma estándar a través de Microsoft Store. Por ahora, los usuarios recomiendan como solución desactivar este programa en la configuración de inicio (startup) o prohibir la descarga de metadatos relacionados con dispositivos a través de la directiva de grupo (Group Policy) de Windows.

Para resolver el problema por completo, es necesario acceder a gpedit.msc y restringir la descarga automática siguiendo la ruta: Configuración del equipo → Plantillas administrativas → Sistema → Instalación de dispositivos. Algunos usuarios radicales sugieren bloquear completamente Microsoft Store. Hasta el momento, los fabricantes no han emitido una declaración oficial al respecto.

Esta noticia es relevante para los usuarios, ya que los monitores de la serie LG UltraGear son muy populares. Si usted también ve anuncios inesperados, se recomienda verificar si hay aplicaciones desconocidas de LG o Dell en su sistema. Estas instalaciones "ocultas" pueden afectar negativamente la seguridad de los datos personales y la estabilidad del sistema.

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Abror Shuhratov
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