Errores en el mundo de las startups: un inversor de más de 500 proyectos comparte su experiencia

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Errores en el mundo de las startups: un inversor de más de 500 proyectos comparte su experiencia

Charles Hudson, fundador y socio director de Precursor Ventures, con más de una década de experiencia en el ecosistema de startups, ha invertido en más de 500 empresas. En una entrevista para el proyecto Build Mode, habló sobre los errores fundamentales que cometen los jóvenes emprendedores hoy en día y las reglas cambiantes para atraer inversiones. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Hudson señala que la coyuntura del mercado ha cambiado drásticamente y los antiguos «manuales» ya no funcionan. Especialmente, el crecimiento sin precedentes en el campo de la inteligencia artificial (AI) ha elevado las exigencias de los inversores. Actualmente, incluso las empresas que muestran un crecimiento de dos o tres veces en otros sectores pueden ser calificadas por los inversores como «buenas, pero no excelentes». Esto exige un enfoque aún más creativo por parte de los fundadores.

Valoración alta y riesgo de «cautiverio»

Muchos fundadores de startups buscan valorar su empresa lo más alto posible. Aunque esto parece útil para atraer la atención de los medios y aumentar el prestigio ante otros inversores, Hudson lo considera un riesgo grave. Según él, una valoración demasiado alta puede convertir al fundador en «prisionero» de su propia empresa.

«Recaudas una gran cantidad de dinero y convences a la gente de objetivos ambiciosos. Los inversores no esperan solo recuperar su dinero, sino que construyas algo que valga la inversión realizada», afirma Hudson. Por ello, los fundadores deben evaluar sus capacidades de forma realista y determinar con quién están dispuestos a trabajar durante los próximos 10 años.

¿A qué prestar atención al elegir un inversor?

En el proceso de captación de capital, no hay que olvidar que no solo el inversor te elige a ti, sino que tú también eliges al inversor. Hudson recomienda verificar las promesas de los inversores sobre contratación, estrategia de salida al mercado (GTM) y conexiones con otras plataformas. Para ello, hablar con los fundadores de otras startups en la cartera de dicho inversor es la forma más eficaz.

El capital de riesgo no es adecuado para todo tipo de negocios. En opinión de Hudson, el capital de riesgo solo debe dirigirse a proyectos capaces de cubrir los gastos de todo un fondo. A menudo, buenos proyectos comerciales no pueden garantizar un crecimiento a escala de capital de riesgo, y eso es normal.

Actualmente, los inversores comparan las startups no solo con los indicadores del año anterior, sino con las empresas de AI de más rápido crecimiento en la historia. Esto demuestra la intensidad de la competencia en el mundo de las startups. Según ixbt.com, en tales condiciones, solo los proyectos que han comprendido correctamente las necesidades del mercado y han sabido elegir un socio estratégico pueden tener éxito.

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Abror Shuhratov
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