Un instructor salta del avión y deja a su alumno solo en el cielo

Un incidente inesperado ocurrido durante un entrenamiento de vuelo en Argentina ha conmocionado a la opinión pública. Un instructor de vuelo experimentado abandonó la aeronave en pleno vuelo, dejando a su alumno de 22 años solo en el aire, quien se vio obligado a aterrizar la aeronave por su cuenta. Así lo informaron los medios locales basándose en datos de la fiscalía.

Se informó que el suceso ocurrió el 4 de julio en el cielo de la ciudad de Toledo, Argentina. El instructor Leandro Andrés Bertazzo, quien impartía una lección de vuelo en un avión de entrenamiento Cessna 150G, le dijo a su alumno Rosario: «Sabes lo que tienes que hacer, sigue adelante», y luego abandonó el avión.

Rosario, quien poseía una licencia de piloto privado, se comunicó de inmediato con los controladores de la escuela de vuelo Flying Parrot en Córdoba. Los especialistas le dieron instrucciones de emergencia y, a pesar de la gran presión, logró aterrizar el avión de entrenamiento de manera segura en el aeródromo.

El director de la escuela de vuelo, Eduardo Álvarez, elogió las acciones de la estudiante.

«Ella estaba en estado de shock. A pesar de ello, manejó la situación con calma, demostró profesionalismo y aterrizó el avión perfectamente», declaró.

Poco después del incidente, se realizó un vuelo de búsqueda y el cuerpo del instructor fue hallado en una zona rural de la provincia de Córdoba. Las autoridades confirmaron su fallecimiento.

La fiscalía ha iniciado una investigación sobre el caso. Los expertos confiscaron el avión para realizar peritajes y están estudiando todas las circunstancias que llevaron al incidente. Durante la investigación, surgieron datos de que el instructor había estado recibiendo tratamiento por salud mental recientemente. Al parecer, nadie más que sus familiares cercanos estaba al tanto de esto.

La dirección de la escuela de vuelo señaló que sus colegas y alumnos no habían notado señales preocupantes en el estado del instructor. Por ello, este suceso fue una sorpresa total para ellos también.

Los investigadores se centran en otro aspecto importante. Afirman que no es fácil abrir la puerta de un Cessna 150G durante el vuelo, lo cual es comparable a abrir la puerta de un coche en movimiento a alta velocidad. A pesar de esto, la aeronave no sufrió daños graves tras el incidente, e incluso la puerta permaneció intacta.

Según la información, Leandro Andrés Bertazzo era un piloto con muchos años de experiencia, poseedor de licencias de piloto de transporte de línea aérea (ATP), piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo. Durante su carrera, también trabajó en el vecino Chile. Actualmente, las autoridades continúan con la investigación para determinar todas las circunstancias del caso.