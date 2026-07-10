Meta comenzará a producir sus chips de inteligencia artificial de nueva generación en septiembre

La corporación Meta, dirigida por Mark Zuckerberg, está iniciando la producción masiva de sus procesadores de inteligencia artificial de nueva generación con el objetivo de reducir la dependencia de los chips de Nvidia y optimizar costes. Según Reuters, citando documentos internos de la empresa, se espera que los nuevos chips entren en la línea de producción a partir de septiembre de este año. Este paso ofrece una ventaja estratégica para la empresa en medio de la escasez mundial de GPU. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Se ha comunicado que al menos uno de los nuevos chips ha superado con éxito una fase de pruebas de seis semanas. En el marco de este proyecto, Meta colabora con Broadcom en el diseño, pero el proceso de fabricación ha sido confiado a TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, con sede en Taiwán. Asimismo, gigantes como Samsung (memoria RAM), Sandisk (dispositivos de almacenamiento) y Sumitomo Electric (equipos de fibra óptica) participan en el suministro de componentes.

Programa MTIA y enfoque tecnológico

Los nuevos chips han sido desarrollados bajo el programa MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) de Meta, destinados principalmente a mejorar la eficiencia del entrenamiento de modelos y algoritmos. Teniendo en cuenta los rápidos cambios en el campo de la IA, los ingenieros de la empresa diseñaron los chips sobre una arquitectura modular. Este enfoque permite que la tecnología se adapte rápidamente a nuevas tareas sin quedar obsoleta.

Meta planea utilizar estos chips para hacer más inteligentes los algoritmos de recomendación de Facebook e Instagram, así como sus sistemas publicitarios. Aunque la empresa seguirá comprando productos de Nvidia y AMD, contar con desarrollos propios ayudará a ahorrar miles de millones de dólares en gastos de capital. Como dato, Meta planea invertir entre 125 000 y 145 000 millones de dólares en infraestructura de IA este año.

Competencia y tendencia global

La creación de chips propios en la carrera por la IA no se limita solo a Meta. Hoy en día, las grandes corporaciones tecnológicas buscan salir del dominio de Nvidia:

OpenAI está trabajando en su propio procesador en colaboración con Broadcom;

Google y Amazon ya utilizan sus propios chips de entrenamiento e inferencia;

La startup Anthropic está en negociaciones con Samsung para la fabricación de chips.

Meta está movilizando enormes capacidades de cómputo para entrenar sus modelos de IA de la nueva serie Muse Spark. La empresa apunta a 7 gigavatios este año y planea duplicar esta cifra el próximo año. Proyectos tan ambiciosos demuestran lo importante que es lograr la independencia no solo en software, sino también en hardware.