Empresas japonesas pagan bonificaciones a empleados que usan IA

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Empresas japonesas pagan bonificaciones a empleados que usan IA

Las grandes corporaciones japonesas están implementando un nuevo sistema de incentivos financieros para acelerar la integración de tecnologías de inteligencia artificial (AI) en sus procesos de trabajo. En particular, Honda Motor ha comenzado a pagar bonificaciones especiales a sus empleados por sus habilidades en el manejo de la AI. Esta medida responde al retraso del país en la transformación tecnológica frente a las tendencias globales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el programa introducido por Honda, los empleados pueden recibir hasta 150 000 yenes mensuales (aproximadamente 1 000 USD) dependiendo de su nivel de competencia en AI. Se prevé que esta iniciativa cubra a unos 45 000 trabajadores de la empresa. Actualmente, 280 especialistas han comenzado a recibir estos pagos, y se planea alcanzar los 1 000 beneficiarios en los próximos años.

Aumentar la eficiencia y reducir costos

Con este paso, la dirección de Honda busca formar un equipo de expertos internos que utilicen ampliamente las capacidades de la AI en el diseño de automóviles, la producción y los procesos administrativos. Tras cerrar el ejercicio fiscal anterior con una pérdida neta de 423,9 mil millones de yenes, la empresa presta especial atención a la automatización y la mejora de la eficiencia.

No solo el gigante automotriz, sino también otros sectores intentan convertir la AI en una parte integral del trabajo diario de los empleados. Por ejemplo, la cadena de tiendas FamilyMart exige a sus empleados incluir el uso de herramientas de AI en sus planes de trabajo personales, lo que ayuda a mejorar su alfabetización tecnológica.

También se observan cambios en el sector de la aviación. La aerolínea ANA (All Nippon Airways) ha establecido la eficacia en el uso de tecnologías de AI como un criterio importante para evaluar el desempeño de sus empleados. Este enfoque motiva a los trabajadores a dominar nuevas herramientas.

Según datos de ixbt.com, estudios realizados por Microsoft han demostrado que Japón está significativamente rezagado respecto a otros países desarrollados en la adopción de AI generativa en los negocios. Por ello, las empresas japonesas intentan cerrar esta brecha mediante incentivos económicos.

Según los expertos, esta experiencia podría ser un modelo interesante no solo para Japón, sino también para otras regiones, incluidas las empresas tecnológicas de Uzbekistán. Pagar salarios más altos a los empleados que dominan la AI aumenta la competitividad en el mercado laboral y acelera la adaptación de las empresas a la economía digital.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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