La aplicación TV Time cierra: su fundador anuncia la nueva plataforma Bingers

La aplicación TV Time, que se convirtió en la plataforma favorita de millones de amantes del cine y las series en todo el mundo, cesa sus operaciones. Esta noticia causó un gran descontento entre los usuarios, e incluso más de 25 000 personas firmaron una petición para salvar la aplicación. Sin embargo, el fundador original del proyecto, Antonio Pinto, decidió remediar la situación y anunció el lanzamiento de una nueva plataforma alternativa llamada Bingers. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, Antonio Pinto vendió su proyecto TVShow Time (más tarde TV Time) a la empresa Whip Media en 2016. Actualmente, como esta empresa decidió centrar su atención en las tecnologías AI, optó por cerrar el servicio, cuyos costes eran elevados. Para evitar que la comunidad que fundó se dispersara, Pinto comenzó a trabajar en un nuevo hogar: la aplicación Bingers.

Una nueva solución para viejos problemas

Bingers no será solo un clon de TV Time. Pinto escribe en su blog que su objetivo es eliminar los fallos técnicos que han afectado a los usuarios durante años. En particular, la lentitud de la aplicación TV Time y la alta carga de los servidores eran algunos de los problemas principales. Según Appfigures, la aplicación se descargó 26,4 millones de veces, y mantener una escala tan grande resultó muy costoso.

Resulta que las suscripciones de pago de la plataforma TV Time cubrían solo el 10 % de los costes de los servidores. Bingers, por su parte, se está construyendo desde el principio sobre una arquitectura más eficiente. Esto no solo reduce los costes de servidor, sino que también garantiza el funcionamiento rápido de la aplicación incluso cuando millones de usuarios marcan simultáneamente episodios como vistos.

Los datos de los usuarios serán preservados

Una de las noticias más importantes es que los usuarios de TV Time no perderán los datos que han acumulado durante años. El sistema Bingers permitirá importar los archivos de la aplicación anterior, incluyendo la lista de episodios vistos y los comentarios de la comunidad. Esto también resulta conveniente para los usuarios, ya que muchos están acostumbrados a llevar estadísticas de las series que han visto.

La aplicación no solo sirve para llevar estadísticas, sino que también cumple una función de red social. Pinto, destacando que las discusiones en la comunidad son para él una "segunda familia", promete recrear en la nueva plataforma el ambiente de diálogo en vivo después de cada episodio. Actualmente, se ha abierto una lista de espera en el sitio web de Bingers, y los usuarios pueden registrarse para estar al tanto de las novedades.

Según el plan, la aplicación Bingers aparecerá en la App Store y Google Play antes de finales de julio de 2026. TV Time será retirada de las tiendas oficiales a partir del 15 de julio de este año. Por ello, se recomienda a los usuarios exportar sus datos a través de las herramientas GDPR. Estos cambios han demostrado una vez más lo importante que es un modelo de negocio sostenible en el mercado de los servicios digitales.