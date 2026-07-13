El Barcelona se niega a renovar a Ferran Torres: el motivo es financiero

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, duda sobre la renovación del contrato del delantero Ferran Torres. Aunque el jugador sigue siendo una pieza importante en el sistema de rotación de Hansi Flick, la delicada situación financiera del club obliga a la directiva a actuar con cautela. Detrás de esta decisión se esconde una cláusula secreta en el acuerdo original con el Manchester City, informa Goal.com. informa .

Según The Athletic, la reticencia de la administración azulgrana a firmar un nuevo acuerdo con Torres está vinculada a las condiciones del traspaso de enero de 2022. En aquel entonces, los catalanes acordaron pagar 55 millones de euros, más 10 millones en variables. Sin embargo, otra cláusula pequeña pero crucial se ha convertido hoy en un gran obstáculo para el club.

Una cláusula secreta a favor del Manchester City

El problema es que si el Barcelona firma oficialmente un nuevo contrato con Ferran Torres, deberá pagar a los campeones ingleses una cantidad adicional de entre 7 y 8 millones de euros. Esto elevaría el coste total del traspaso a casi 73 millones de euros. Ante las restricciones financieras y los objetivos de nuevos fichajes, como Karim Adeyemi, la directiva considera innecesario gastar tanto dinero en un jugador de rotación.

En la situación actual, los responsables del club están convencidos de que vender a Torres en el mercado de verano es la mejor opción. Esto permitiría al Barcelona no solo evitar el pago extra al Manchester City, sino también prevenir el riesgo de que el jugador se marche gratis como agente libre. Según Goal.com, el valor de mercado del jugador sigue siendo alto, lo que supone una oportunidad para ingresar dinero en las arcas del club.

Ante esta incertidumbre, el Paris Saint-Germain sigue de cerca la situación. Los campeones franceses buscan reforzar su ataque con un jugador polivalente, y el equipo de Luis Enrique valora positivamente al extremo español. Aunque el PSG aún no ha presentado una oferta formal, se dice que el interés del club es bastante serio.

Mundo Deportivo añade que el propio Ferran Torres podría estar abierto a mudarse al Parc des Princes. La llegada de nuevos competidores a la plantilla del Barcelona reduciría significativamente sus minutos de juego. Por ello, el jugador de 24 años no vería con malos ojos continuar su carrera en otro gran equipo.

En conclusión, el caso de Ferran Torres se ha convertido para el Barcelona no solo en un asunto deportivo, sino puramente económico. Se espera que la directiva tome una decisión final en los próximos meses, pero por ahora, todo apunta a que abandonará Cataluña.