Anthropic, una de las startups líderes en el campo de la inteligencia artificial, ha comenzado a localizar los precios de su servicio de chatbot Claude en el mercado indio. Este paso se considera una medida estratégica para fortalecer la posición de la empresa en esta región, que es su mayor mercado fuera de los Estados Unidos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Actualmente, muchos usuarios en la India han comenzado a ver las tarifas del servicio en el sitio web y las aplicaciones móviles de Claude en la moneda local, la rupia. Según TechCrunch, anteriormente los usuarios enfrentaban dificultades relacionadas con los precios en dólares internacionales y la conversión de divisas. Con este paso, Anthropic busca simplificar el proceso de pago para los usuarios.

Competencia y sistemas de pago

Aunque los precios ya se muestran en rupias, Anthropic aún no ha integrado el popular sistema de pago instantáneo UPI (Unified Payments Interface) de la India. Por ahora, los pagos se realizan únicamente mediante tarjetas bancarias o a través de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. OpenAI lleva ventaja en este aspecto, ya que desde agosto implementó la fijación de precios en rupias y el sistema UPI para ChatGPT.

La India es una región extremadamente importante para Anthropic, ya que representa el 5,8 % de los usuarios globales de Claude. En este indicador, la India ocupa el segundo lugar en el mundo después de los Estados Unidos. La empresa abrió su oficina en Bangalore en febrero y contrató a Irina Ghose, exdirectiva de Microsoft India, para gestionar el negocio en esta región.

Diferencias de precios y asociaciones

Los precios locales se han fijado de la siguiente manera: la suscripción a Claude Pro cuesta 2 000 rupias al mes (aproximadamente 21 dólares) con pago anual. A modo de comparación, este servicio cuesta 17 dólares al mes en los Estados Unidos. El plan Claude Max se ha fijado en 11 999 rupias (alrededor de 125 dólares), lo cual es ligeramente superior al precio de 100 dólares en los Estados Unidos. Esta diferencia de precios se explica por la inclusión de los impuestos locales.

Anthropic ha establecido asociaciones con gigantes tecnológicos indios como Infosys y Tata Consultancy Services. Esta colaboración sirve para ampliar las soluciones de inteligencia artificial a nivel corporativo. Tras los malentendidos surgidos el año pasado debido a restricciones de acceso a ciertos modelos, la empresa intenta ahora recuperar la confianza de los desarrolladores.

Estas noticias también son importantes para los usuarios en Uzbekistán, ya que la transición de las empresas globales a una política de precios regional genera esperanzas de que se introduzcan tarifas más accesibles para el mercado de Asia Central en el futuro. Por ahora, los usuarios locales siguen utilizando los servicios de Claude bajo las tarifas internacionales estándar.