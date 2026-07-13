China se prepara para dar otro gran paso en el campo de la exploración espacial. El cohete de carga pesada más potente del país, el Long March 5 Y14, ha sido transportado con éxito al cosmódromo de Wenchang. Se espera que este cohete lance próximamente la estación automática Chang'e-7 a la órbita lunar. Esta misión se perfila como uno de los proyectos más complejos en la historia de la exploración del satélite terrestre por parte de la humanidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

Actualmente, en el cosmódromo han comenzado los procesos de ensamblaje final y las pruebas complejas del cohete. Cabe destacar que la estación Chang'e-7 ya había sido trasladada a la plataforma de lanzamiento en abril de este año. Según información de ixbt.com, esta misión consiste en un sistema complejo que incluye varios dispositivos a la vez: un orbitador, un módulo de aterrizaje, un rover lunar, un aparato especial de sobrevuelo lunar y un satélite de retransmisión.

El polo sur y los cráteres en sombra eterna

El objetivo principal de la misión es la región de Aitken en el polo sur de la Luna, situada a 85 grados de latitud sur. Según los científicos, es precisamente en esta zona donde existen cráteres que nunca reciben luz solar y permanecen en sombra permanente. Una vez en órbita, Chang'e-7 sobrevolará estos cráteres para verificar si existen reservas de hielo de agua. La presencia de agua es vital para la futura colonización de la Luna y la construcción de bases allí.

En la siguiente fase del programa, el módulo de aterrizaje y el rover descenderán a la superficie lunar para comenzar a recopilar datos científicos. Esta información no solo ayudará a comprender la estructura geológica de la Luna, sino también a identificar puntos de aterrizaje seguros para futuras misiones. A través de estas investigaciones, los expertos chinos pretenden crear un mapa de los recursos naturales del polo sur lunar.

Un primer paso hacia la estación lunar internacional

La misión Chang'e-7, además de ser un proyecto independiente, es parte de la estrategia espacial a largo plazo de China. Junto con la misión Chang'e-8, que se llevará a cabo posteriormente, estos dispositivos servirán como base para la construcción de la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS). China planea ubicar esta estación precisamente alrededor del polo sur.

Las funciones de los dispositivos de la misión se distribuyen de la siguiente manera:

Orbitador: Proporciona comunicación y vigilancia general;

Proporciona comunicación y vigilancia general; Módulo de aterrizaje y rover: Realiza investigaciones directas en la superficie;

Realiza investigaciones directas en la superficie; Aparato de sobrevuelo: Entra en los cráteres para buscar muestras de hielo;

Entra en los cráteres para buscar muestras de hielo; Retransmisor: Establece un intercambio continuo de datos con la Tierra.

Si este proyecto tiene éxito, China podría convertirse en el líder mundial en investigación científica en las zonas más difíciles de explorar de la Luna. Esta noticia también es importante para los entusiastas de la ciencia en Uzbekistán, ya que se espera que los nuevos giros en la carrera espacial cambien radicalmente el lugar de la humanidad en el cosmos en las próximas décadas.