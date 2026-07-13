El LAPD abandona el sistema de vigilancia Flock Safety por motivos de seguridad de datos

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El LAPD abandona el sistema de vigilancia Flock Safety por motivos de seguridad de datos

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), una de las agencias de aplicación de la ley más grandes de Estados Unidos, ha decidido poner fin a su asociación con Flock Safety, una empresa especializada en el seguimiento de matrículas. Al finalizar un contrato de tres años, la dirección policial anunció que abandonaría esta tecnología debido a serias preocupaciones sobre las libertades civiles y la privacidad. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ABC7 y The Los Angeles Times, el director de tecnología de la información del LAPD, Dean Gialamas, justificó la decisión por problemas de seguridad de datos. Según él, existen cuestiones sin resolver sobre el enorme volumen de datos recopilados por las cámaras y cómo se almacenan. Esta decisión es estratégicamente importante para el tercer departamento de policía más grande de EE. UU., ya que Flock Safety cuenta con una red de más de 80 000 cámaras en todo el país.

Problemas de privacidad y seguridad

Las cámaras de Flock Safety pueden identificar no solo las matrículas, sino también la marca, el modelo, el color y otras características distintivas de los vehículos. Sin embargo, recientemente se han observado errores graves en el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, un periodista de The Drive informó que, debido a un error del sistema, su vehículo de prueba fue marcado como robado, lo que resultó en que la policía lo persiguiera durante varios días.

Además, expertos en ciberseguridad han identificado vulnerabilidades en el sistema. Según TechCrunch, muchas cuentas de agentes de policía no estaban protegidas con autenticación multifactor (MFA), lo que crea una oportunidad para hackers y espías. Periodistas de 404 Media incluso lograron vigilarse a sí mismos en vivo a través de una base de datos que quedó abierta.

La situación en otras ciudades

Los Ángeles no es la primera en este aspecto. Anteriormente, Mountain View en California y South Portland en Maine también cancelaron sus contratos con Flock Safety. Esto se debió a los siguientes factores:

  • Violación del derecho a la privacidad;
  • Uso de estos datos por parte de los servicios federales de inmigración en contra de las leyes locales;
  • Detenciones armadas de conductores inocentes debido a errores técnicos del sistema;
  • Falta de transparencia en la transferencia de datos a terceros.
Holly Beilin, portavoz de Flock Safety, expresó que la empresa está sorprendida por la decisión y dispuesta a resolver los malentendidos. Sin embargo, la dirección del LAPD insiste en que no reanudará la colaboración hasta que se establezcan nuevas condiciones estrictas sobre el almacenamiento y uso de los datos. Este caso demuestra una vez más lo difícil que es mantener el equilibrio entre las tecnologías de vigilancia modernas y los derechos humanos.

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Abror Shuhratov
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