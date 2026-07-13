La red cuántica troncal de RJD obtiene certificación oficial: Un nuevo nivel de seguridad

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La red cuántica troncal de RJD obtiene certificación oficial: Un nuevo nivel de seguridad

La red cuántica troncal creada por la empresa Ferrocarriles Rusos (RJD) ha recibido la certificación oficial del Servicio Federal de Control Técnico y de Exportación (FSTEK). Este documento confirma que la red cumple con todos los requisitos para sistemas de información protegidos de clase II y se ajusta a los estándares más altos de ciberseguridad. Así lo informa Ixbt.com comunica el informe.

La tecnología de comunicación cuántica utiliza las leyes de la física cuántica para la transmisión de datos, reduciendo a casi cero la posibilidad de interceptar o leer mensajes de forma encubierta. Según ixbt.com, el certificado obtenido permite ahora a la empresa ofrecer sus servicios de red cuántica a organizaciones externas. Esto es especialmente relevante en un momento en que aumenta la demanda de protección de infraestructuras críticas.

Perspectivas en la industria y las finanzas

Según los expertos, los sistemas de comunicación cuántica tendrán una gran demanda, principalmente en los sectores financiero, energético, industrial, sanitario y de transporte. Actualmente, se están llevando a cabo proyectos piloto con la participación del Banco Central de Rusia, el Tesoro Federal y varios grandes bancos comerciales para implementar esta tecnología.

Alexandr Shoitov, representante del Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia, destacó que la tecnología de comunicación cuántica ha alcanzado hoy una etapa avanzada de desarrollo. Está prevista la expansión de esta red para 2030, proceso incluido en la hoja de ruta del proyecto nacional «Economía de Datos».

En el contexto de Uzbekistán, la ciberseguridad y la integridad de los datos siguen siendo temas prioritarios. La transición a tecnologías cuánticas por parte de grandes operadores de transporte como RJD podría influir en los estándares de logística y seguridad digital en la región, ya que las conexiones ferroviarias son eslabones clave de los corredores de tránsito internacionales.

La dirección de RJD subraya que la obtención de esta certificación no solo satisface las necesidades internas, sino que abre nuevas oportunidades para el desarrollo del mercado de comunicaciones cuánticas. Se espera que esta red, basada en la tecnología de distribución de claves cuánticas, permita en el futuro prescindir totalmente de los métodos criptográficos tradicionales.

En conclusión, el paso de las tecnologías cuánticas a la fase comercial elevará el intercambio de información confidencial entre los sectores público y privado a un nivel completamente nuevo. Este es un paso estratégico en el entorno actual de altas amenazas cibernéticas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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