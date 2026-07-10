Un niño sufre una lesión cerebral tras ser lanzado al aire en una guardería

En Estados Unidos, una familia cuyo hijo resultó gravemente herido debido a la negligencia de un empleado de una guardería ha vuelto a ser el centro de atención debido a un recuerdo trágico. Resulta que esta pareja ya había perdido a su primer hijo hace diez años, cuando el bebé falleció apenas 58 minutos después de nacer. Así lo informaron medios extranjeros.

Se informa que Elena y Matt Kittle han presentado una demanda contra el centro infantil The Bay Club ubicado en El Segundo, California. Las imágenes de las cámaras de seguridad, que motivaron la demanda, muestran a una empleada de la guardería lanzando al aire a su hijo de 23 meses, C.K., pero no logra atraparlo, provocando que el niño caiga al suelo de cabeza.

Según los documentos judiciales, como resultado del incidente, el niño sufrió una lesión cerebral grave, problemas auditivos y otras heridas serias. El video muestra que el niño fue levantado muy por encima de la cabeza de la empleada y, al no poder atraparlo, ambos cayeron al suelo. Tras golpearse la cabeza fuertemente, el niño comenzó a llorar desconsoladamente.

La demanda afirma que el lado derecho de la cara del niño estaba severamente contusionado, su ojo derecho estaba hinchado y cerrado, y su boca también estaba inflamada. Al llegar a casa, el niño se mostraba muy letárgico, somnoliento y agitado.

Al mismo tiempo, el padre, Matt Kittle, destaca que un miembro del personal de la guardería afirmó por teléfono que el niño solo había caído desde una altura de medio metro. Sin embargo, se señala que las imágenes de la cámara contradicen esta información.

En la demanda judicial también se menciona que The Bay Club no cuenta con licencia oficial del Departamento de Servicios Sociales de California, pero opera bajo el argumento de que no se requiere licencia porque los padres están presentes en el lugar. El día del incidente, Matt Kittle había dejado a su hijo en dicho centro.

Este suceso no es la primera prueba difícil para la familia. Se sabe que su primer hijo, Evelyn Grace Kittle, nació el 4 de abril de 2015 y vivió solo 58 minutos.

Durante una ecografía realizada en el embarazo, se detectaron dos graves defectos congénitos en el bebé: una hernia diafragmática y un subdesarrollo de la parte izquierda del corazón. Los médicos explicaron que cada afección podía tratarse por separado, pero que la probabilidad de supervivencia al presentarse ambas era inferior al uno por ciento.

«Estábamos muy felices de saber que tendríamos una niña. Pero escuchar después que la probabilidad de que llegara a nacer era menor al uno por ciento fue muy duro», dijo Matt Kittle.

Tras el nacimiento, los padres bautizaron a la pequeña, pudieron despedirse de sus seres queridos y le dieron todo su amor en poco tiempo. Matt contó que sacó a su hija al exterior para que pudiera disfrutar del aire fresco al menos una vez en su vida.

Las fotos tomadas durante esos 58 minutos de vida de Evi aún se conservan en las redes sociales de la familia. Más tarde, Matt Kittle compartió esta historia con su universidad de Ohio, promoviendo la concienciación sobre la donación de órganos y la iniciativa de crear una beca en nombre de su hija.

Tras el fallecimiento de la pequeña, la pareja se convirtió en activista a favor de la donación de órganos. Más tarde tuvieron más hijos, y C.K. , quien es el centro de este caso judicial, es uno de ellos.

Actualmente, el proceso judicial sobre este incidente continúa. La familia exige que los responsables respondan ante la ley por las graves lesiones causadas a su hijo.