La NASA busca proyectos privados para reemplazar la Estación Espacial Internacional

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha publicado una solicitud de propuestas (RFP) para la creación de estaciones orbitales comerciales de nueva generación en órbita terrestre baja. Esta iniciativa es un paso estratégico destinado a transferir las tareas científicas y tecnológicas a plataformas privadas una vez que la Estación Espacial Internacional (ISS) finalice sus operaciones. La NASA ya no busca ser la única propietaria de estaciones espaciales, sino convertirse en uno de los muchos clientes, junto a otros países y clientes comerciales. Así lo informa Ixbt.com informa .

Jared Isaacman, representante de la administración de la NASA, señaló que la agencia valora altamente las capacidades de los representantes de la industria. Existe confianza en que el sector privado podrá crear un mercado sostenible para las estaciones orbitales. Esta nueva fase se formó tras un proceso inicial de recopilación de información realizado en marzo de este año, y se espera que se firmen varios contratos basados en una licitación abierta.

Competencia y condiciones de financiación

La agencia planea seleccionar a varios contratistas para el diseño, certificación y prestación de servicios utilizando los procedimientos estándar de contratación pública. En la fase inicial, se seleccionarán varias empresas, que luego competirán por el derecho a crear, probar y operar el proyecto final. Según ixbt.com, la NASA tiene como objetivo establecer contratos a largo plazo con un valor fijo.

Este enfoque reduce los riesgos financieros para la agencia y, al mismo tiempo, permite a las empresas atraer inversiones privadas adicionales para desarrollar sus plataformas. La NASA aceptará comentarios de las empresas interesadas hasta el 27 de julio. Además, está prevista una sesión informativa especial para los representantes del sector el 9 de julio en el Centro Espacial Johnson en Houston, donde se presentarán los requisitos clave para los futuros proyectos.

Preparación para futuras misiones

Además de garantizar la presencia continua de EE. UU. en la órbita terrestre baja, las estaciones orbitales privadas servirán como plataformas para investigaciones científicas críticas. Allí, los astronautas recibirán entrenamiento y se probarán las tecnologías necesarias para futuras misiones complejas. En particular, estas plataformas servirán como una base de preparación esencial para el programa Artemis, centrado en la Luna, y los futuros vuelos a Marte.

Estos cambios también son importantes para los especialistas e investigadores espaciales. La comercialización de la investigación espacial podría ampliar en el futuro el acceso a laboratorios orbitales para otros países, incluidos los países en desarrollo. El retiro de la ISS marca el inicio de una nueva era en la industria espacial, en la que se espera que SpaceX, Blue Origin y otras grandes empresas espaciales desempeñen un papel protagonista.