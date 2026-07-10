OpenAI cierra su navegador Atlas: los agentes de IA pasan a una nueva etapa

OpenAI, líder en el mundo de la IA, ha decidido detener el proyecto Atlas, presentado en octubre del año pasado. Este navegador innovador basado en ChatGPT prometía ofrecer a los usuarios formas totalmente nuevas de navegar por Internet. Sin embargo, un cambio en la estrategia de la empresa impidió que el proyecto sobreviviera como producto independiente. Así lo informa Techcrunch.com informa .

El cierre del proyecto Atlas es el resultado de una nueva política impulsada por la dirección de OpenAI, concretamente por la directora de aplicaciones, Fidji Simo. Según sus directrices, la empresa debe centrarse en el desarrollo del ecosistema ChatGPT en lugar de en «proyectos secundarios» que distraen. Anteriormente, el trabajo en la herramienta de generación de vídeo Sora también se ralentizó por la misma razón.

Una función, no un navegador

Según The Verge y otras publicaciones influyentes, OpenAI ha renunciado a competir directamente con gigantes como Google Chrome en el mercado de los navegadores. En su lugar, la empresa ha optado por integrar las tecnologías de Atlas en las plataformas existentes. Es decir, el navegador no se convierte en un destino separado, sino en una función útil dentro de ChatGPT.

Ahora, las capacidades de agente de Atlas (la habilidad de realizar tareas complejas en nombre del usuario) se trasladarán a la aplicación de escritorio de ChatGPT y a una extensión especial para Google Chrome. Esto permite a los usuarios aprovechar todas las capacidades de la IA sin abandonar su entorno habitual.

Nuevas capacidades y competencia

La nueva extensión de Google Chrome presentada por OpenAI competirá directamente con el Gemini Side Panel, la «respuesta» específica de Google. Con esta extensión, los usuarios pueden realizar las siguientes acciones:

Hacer preguntas sobre el contenido de la página web abierta;

Resumir artículos largos en puntos clave;

Realizar tareas analíticas complejas basadas en los datos de la página;

Interactuar con sitios web a través de la interfaz de ChatGPT.

La aplicación de escritorio de ChatGPT también se ha reforzado significativamente. Ahora es posible acceder a sitios, iniciar sesión en cuentas y descargar archivos dentro de la aplicación. Una tecnología especial de navegador en la nube permite a los agentes de IA realizar diversas operaciones en línea de forma remota en nombre del usuario.

Actualmente, Perplexity con Comet y The Browser Company con Dia intentan remodelar el mercado de los navegadores. OpenAI ha elegido un camino único en esta «guerra de navegadores», con el objetivo de integrar ChatGPT más profundamente en el flujo de trabajo de los usuarios de Chrome en lugar de intentar atraerlos.