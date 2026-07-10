Elon Musk amplía su colaboración con Anthropic: Competencia y contrato multimillonario

Una de las personas más ricas del mundo, Elon Musk, ha cambiado radicalmente su actitud hacia Anthropic, considerado uno de sus principales rivales en el mercado de la IA. Después de que usuarios de la red social X expresaran su preocupación de que Musk pudiera desconectar a su competidor de los servidores de SpaceX en cualquier momento, el multimillonario declaró que valora mucho a este laboratorio y que tal acción no es propia de su estilo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En su declaración, Musk admitió que sus comentarios negativos anteriores sobre Anthropic eran incorrectos. Si bien en septiembre de 2025 dudaba del éxito de esta empresa, hoy los califica como líderes del sector. Según ixbt.com, Anthropic posee actualmente la mayor cuota del mercado de IA entre clientes corporativos.

Alianza tecnológica multimillonaria

Actualmente, Anthropic es uno de los mayores clientes de SpaceX. A fecha de julio de 2026, se ha firmado un enorme contrato entre las partes. Según el mismo, Anthropic alquila 300 megavatios de potencia del centro de datos Colossus 1 de la división xAI en Memphis. Se espera que este acuerdo genere aproximadamente 40 mil millones de dólares en ingresos para SpaceX hasta 2029.

Según los términos del contrato, Anthropic realiza un pago mensual de 1.25 mil millones de dólares. Curiosamente, Google también ha llegado a un acuerdo para pagar 920 millones de dólares al mes por utilizar la infraestructura de SpaceX. Esto demuestra que el imperio espacial y tecnológico de Elon Musk se está convirtiendo en un punto de apoyo no solo para sus propios proyectos, sino para toda la industria.

Competencia y "estilo Elon Musk"

Como prueba de que no deja a sus competidores en situaciones difíciles, Musk citó su experiencia en Tesla y SpaceX. Según él, Tesla ha hecho públicas sus patentes y ha abierto su red de carga Supercharger a otros vehículos eléctricos. Asimismo, SpaceX continúa poniendo en órbita sistemas de satélites de la competencia a precios justos.

"Actualmente son los líderes claros en el campo de la IA. Ninguna empresa ha podido presentar un modelo tan potente como Mythos/Fable, y no tengo dudas de que Mythos 2 estará listo pronto. Nunca cortaría la conexión de una manera que les perjudicara, incluso siendo competidores", escribió Elon Musk.

Aunque Musk mantiene litigios con algunos competidores como OpenAI, las relaciones con Anthropic parecen ser mutuamente beneficiosas. Una cancelación repentina del contrato no solo traería consecuencias legales, sino que significaría una pérdida financiera enorme para SpaceX. Además, los ingenieros de SpaceX están adquiriendo una valiosa experiencia en el soporte de sistemas de IA avanzados al trabajar con Anthropic.