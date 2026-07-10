Inversión libre de Elon Musk: nuevos fondos contra el multimillonario lanzados en EE. UU.

·33·Tecnología
Inversión libre de Elon Musk: nuevos fondos contra el multimillonario lanzados en EE. UU.

El revuelo en torno al hombre más rico del mundo, Elon Musk, y sus controvertidas declaraciones están provocando tendencias inesperadas en los mercados financieros. En EE. UU., se han registrado dos nuevos fondos cotizados en bolsa (ETF) que permiten a los inversores evitar las empresas vinculadas al multimillonario. Esta medida ha sido diseñada específicamente para inversores descontentos con las opiniones políticas y el comportamiento de Musk en las redes sociales. Así lo informa Techcrunch.com señala .

Presentados por Subversive Capital, estos fondos se denominan Nasdaq-100 Ex-Elon Enterprises ETF y S&P 500 Ex-Elon Enterprises ETF. Según Bloomberg, estos instrumentos financieros fueron registrados legalmente por Tidal Trust I, y su objetivo principal es excluir totalmente de la cartera de inversión a las empresas fundadas o dirigidas por Elon Musk.

Actualmente, es bastante difícil para un inversor común evitar a Musk. La razón es que su empresa Tesla ha sido durante mucho tiempo una parte integral del índice S&P 500. Además, SpaceX también se incluyó recientemente en el índice Nasdaq 100. Esto significa que cualquiera que invierta en la mayoría de los grandes fondos vinculados a índices está patrocinando indirectamente los negocios de Musk. Los nuevos ETF proponen precisamente romper este vínculo.

Razones políticas y sociales

Según los expertos, la aparición de estos fondos se debe a las intervenciones tajantes de Musk en X (anteriormente Twitter), sus actividades en el departamento DOGE y sus estrechos vínculos con Donald Trump. Algunos inversores consideran que el comportamiento del multimillonario es contrario a sus valores y, por tanto, no desean beneficiarse de su éxito.

El folleto oficial de los fondos señala que la lista de restricciones incluye actualmente los siguientes activos:

  • Tesla (TSLA) — gigante de la producción de coches eléctricos;
  • SpaceX (SPCX) — empresa privada dedicada a la exploración espacial;
  • En el futuro, cualquier sociedad anónima cotizada en bolsa directamente vinculada a Musk.
Subversive Capital es conocida por su enfoque poco convencional. Anteriormente, lanzaron fondos que seguían las acciones compradas por los miembros del Congreso de EE. UU. y sus cónyuges. Este proyecto «anti-Musk» también se percibe no solo como un instrumento financiero, sino como una forma de protesta contra el multimillonario.

Es difícil predecir si estos fondos, que cotizan bajo los tickers QQNE y SPNE, tendrán éxito. Sin embargo, los analistas de mercado creen que, en un momento en que el sentimiento negativo hacia Musk está aumentando, estos ETF encontrarán su audiencia. Esto es especialmente relevante en un período en el que el precio de las acciones de Tesla es volátil y la influencia política del multimillonario está creciendo.

Elon MuskTeslaSpaceXInversiónETF
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Chieftec presenta el nuevo sistema de refrigeración Iceberg Pro: una turbina única en el bloque de aguaChieftec presenta el nuevo sistema de refrigeración Iceberg Pro: una turbina única en el bloque de aguaHoy, 06:22Primer video en calidad 4K desde el espacio: la NASA y AWS logran un resultado histórico mediante comunicación láserPrimer video en calidad 4K desde el espacio: la NASA y AWS logran un resultado histórico mediante comunicación láserHoy, 05:56HMD presenta el nuevo smartphone Arc 2 por 90 dólaresHMD presenta el nuevo smartphone Arc 2 por 90 dólaresHoy, 05:21La asociación entre OpenAI y Microsoft alcanza una nueva etapa: el modelo GPT 5.6 se convierte en la base de CopilotLa asociación entre OpenAI y Microsoft alcanza una nueva etapa: el modelo GPT 5.6 se convierte en la base de CopilotHoy, 05:20Microsoft abandona los modelos de OpenAI para reducir costesMicrosoft abandona los modelos de OpenAI para reducir costesHoy, 04:55Cambio inesperado en la dirección de OpenAI: Fidji Simo deja su cargoCambio inesperado en la dirección de OpenAI: Fidji Simo deja su cargoHoy, 04:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance