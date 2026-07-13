Neymar pone fin a su carrera internacional y se dedica al póker en Las Vegas

La legendaria estrella de la selección de Brasil, Neymar, abre un nuevo capítulo en su carrera tras el fútbol profesional. Tras una decepcionante participación en la Copa Mundial 2026, se supo que la estrella de 34 años está participando en el prestigioso torneo World Series of Poker (WSOP) en Las Vegas, según informa Goal.com. Esto es reportado por.

El delantero brasileño viajó a Las Vegas poco después de la conclusión del mundial en Norteamérica. El sábado por la noche, se sentó a la mesa para participar en el evento principal, que cuenta con una entrada de 10 000 dólares. Esta no es la primera experiencia de Neymar en el mundo del póker; en 2025, sorprendió a muchos al llegar a la mesa final del mismo torneo.

Un final desafortunado y una nueva actividad

Sin embargo, esta vez la suerte de Neymar en la mesa de póker fue tan breve como en el campo de fútbol. Fue eliminado en el primer día de la competición. Este fracaso se volvió simbólico para los aficionados brasileños, ya que su último torneo con la selección nacional también terminó de manera prematura.

Cabe recordar que, en los octavos de final de la Copa Mundial 2026, Brasil perdió 1-2 ante Noruega. Tras este encuentro disputado el 5 de julio, Neymar anunció oficialmente su retiro del fútbol internacional. Para el jugador que participó en cuatro Copas Mundiales y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Brasil, esta despedida fue algo dolorosa.

Las lesiones afectaron seriamente el estado de Neymar durante el torneo. Debido a una lesión en la pantorrilla derecha, solo pudo entrar al campo en dos ocasiones como suplente. Su último gol con la camiseta nacional fue de penalti contra Noruega, pero los rivales, liderados por Erling Haaland, se llevaron la victoria.

Un pasatiempo bajo críticas

La pasión de Neymar por el póker ha sido objeto de debate en varias ocasiones. A principios de este año, fue duramente criticado por el público brasileño por jugar al póker en línea durante casi 24 horas mientras su club luchaba en la parte baja de la tabla. El jugador siempre ha sostenido que cómo pasa su tiempo libre es una elección personal.

"Desafortunadamente, en los últimos días no pude jugar debido a las cargas físicas. Por eso encontré tiempo para dedicarme a mi pasatiempo favorito fuera del fútbol: el póker", explicó Neymar en una entrevista anterior. Ahora, libre de la presión de la selección, se espera que la estrella siga probándose en otros ámbitos.