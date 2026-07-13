El FC Barcelona impone condiciones al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

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El FC Barcelona impone condiciones al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha expuesto con firmeza su postura respecto al fichaje del delantero argentino Julián Álvarez. El dirigente azulgrana ha comunicado que las negociaciones con el Atlético de Madrid no se prolongarán indefinidamente y que la oferta presentada por el Barça tiene una fecha de caducidad. Este traspaso sigue siendo uno de los objetivos principales para reforzar el ataque del club catalán. Así lo informa Goal.com .

Desde Estados Unidos, Joan Laporta habló sobre la política de fichajes del club ante los medios, enfatizando que no está dispuesto a "bailar al son de nadie". Según sus palabras, el Barcelona ya ha puesto sus condiciones sobre la mesa y ahora es el turno del club madrileño. Según Goal.com, Laporta advirtió abiertamente que la oferta no es ilimitada y que podría perder su validez tras un tiempo determinado.

«Nosotros marcamos nuestro ritmo. Hemos hecho una oferta, pero no es una oferta abierta indefinidamente. Veremos cuánto tiempo sigue vigente. Hemos expresado nuestra intención de fichar al jugador que pidió el entrenador y el cuerpo técnico. Nos gusta mucho y lo considero un jugador fantástico», afirmó Laporta.

Relaciones complejas entre clubes

Las relaciones de traspasos entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid han sido históricamente complejas. Joan Laporta aseguró haber trabajado personalmente para evitar cualquier malentendido entre ambas entidades. En sus conversaciones con la directiva del Metropolitano, dejó clara la postura del club catalán.

Según el presidente, no ha ejercido ninguna presión adicional sobre el club madrileño. Simplemente advirtió que, si al Atlético de Madrid le surgen otras alternativas, el Barcelona podría reconsiderar su oferta. Por ahora, las negociaciones están estancadas, pero la directiva azulgrana confía en tener el control de la situación.

Julián Álvarez ha ganado un gran prestigio tanto en LaLiga como a nivel internacional gracias a su rendimiento goleador. Al marcar el gol de la victoria en los cuartos de final contra Suiza en el Mundial 2026, demostró una vez más su nivel como delantero de élite. El jugador de 26 años, ex del Manchester City, logró anotar 20 goles en todas las competiciones con el Atlético de Madrid la temporada pasada.

¿Por qué Julián Álvarez?

El departamento técnico del FC Barcelona considera al delantero argentino como el candidato más adecuado para evolucionar la línea de ataque del equipo. Su polivalencia táctica y su olfato goleador podrían suponer una gran ventaja para el entrenador. Por ello, la directiva está movilizando sus recursos financieros y legales para concretar el fichaje.

Hasta el momento, el Atlético de Madrid no ha respondido oficialmente a estas declaraciones. No obstante, la prensa española prevé que este traspaso será uno de los movimientos más sonados del mercado de verano. El club madrileño deberá tomar una decisión rápida antes de que el Barcelona retire su oferta.

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