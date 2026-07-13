La mensajería uzbeka Max lanza una función de comentarios en los canales

La mensajería nacional uzbeka Max continúa expandiendo su funcionalidad. Ahora, los usuarios tienen la posibilidad de dejar sus opiniones bajo las publicaciones en canales públicos y privados. Esta novedad sirve para aumentar la interactividad en la plataforma y fortalecer la conexión entre los autores y su audiencia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Como parte de la nueva función, se mostrará el número de comentarios bajo las publicaciones y los usuarios podrán responder a los mensajes de otros. Para los propietarios de canales, se ha creado la posibilidad de comunicarse directamente con su audiencia en nombre del canal. Esto resulta especialmente cómodo para que marcas y blogueros establezcan una comunicación oficial con sus suscriptores.

Gestión de la comunicación y capacidades técnicas

Actualmente, la función de comentarios está disponible para los usuarios del sistema operativo Android, así como para las versiones de escritorio y web de la mensajería. Los propietarios de canales pueden activar esta opción de forma independiente a través de los ajustes del canal. Los desarrolladores han anunciado que, en un futuro próximo, está previsto añadir funciones para reaccionar a los comentarios y adjuntar diversos archivos multimedia.

En la mensajería Max también se presta especial atención a la seguridad y la identificación. Anteriormente, se había ofrecido la posibilidad de abrir canales públicos a los usuarios que hubieran pasado por el sistema «Digital ID». Según las estadísticas, en el primer día de lanzamiento de esta función se registraron cerca de 10 000 nuevos canales.

Procedimiento para cambiar el estado del canal

Otra novedad importante es la posibilidad de convertir canales privados (private) en públicos (public). Para ello, los propietarios de canales deben seguir los siguientes pasos:

Acceder a los ajustes del canal;

Ir a la sección de selección del tipo de canal;

Cambiar al tipo correspondiente e indicar un enlace único para el canal.

La mensajería Max, que aspira a competir con gigantes como Telegram en el mercado uzbeko, se actualiza basándose en las necesidades de los usuarios locales. Se espera que la introducción del sistema de comentarios aumente significativamente el atractivo de la plataforma para los creadores de contenido locales.