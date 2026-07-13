Joan Laporta revela los planes sobre los fichajes de Raphinha y Karim Adeyemi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha puesto fin a los rumores sobre los planes del club en el mercado de verano y el futuro del extremo brasileño Raphinha. A pesar del gran interés de los equipos de Arabia Saudí, el dirigente ha confirmado oficialmente que el jugador se quedará en la capital catalana, según informa Goal.com. informa Goal.com.

En las últimas semanas, circulaban informes de que el Al-Hilal de la Saudi Pro League estaba dispuesto a pagar más de 90 millones de euros por Raphinha. Sin embargo, en una entrevista en Dallas, Laporta subrayó que, a pesar de las dificultades financieras del club, no tiene intención de vender a sus piezas clave. Según él, Raphinha seguirá siendo una figura esencial en el ataque para la nueva temporada.

La llegada de nuevos delanteros

El Barcelona sigue reforzando su línea de ataque. Tras el fichaje de Anthony Gordon, el club está a punto de cerrar un acuerdo por el delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Según la información, este traspaso costará a los catalanes 22 millones de euros, más 7 millones en variables.

"Estamos muy emocionados con el fichaje de Karim Adeyemi. Nos gustaba desde hace tiempo. Es un jugador peligroso y muy rápido. El director deportivo Deco ha hecho un trabajo excelente con este fichaje", declaró Joan Laporta. Para el presidente, la llegada de nuevos jugadores aumentará la competencia, pero esto no implica la salida de Raphinha.

Laporta atribuyó los tropiezos de la temporada pasada a las lesiones. Destacó que el hecho de que Raphinha no estuviera en plena forma durante los momentos decisivos, especialmente en la Champions League y la Copa del Rey, afectó negativamente a los resultados. Si el brasileño hubiera estado físicamente a punto, los resultados podrían haber sido muy distintos.

Actualmente, la línea de ataque del Barcelona se está ampliando considerablemente. La presencia de jugadores como Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Raphinha ofrece al cuerpo técnico más opciones tácticas. Laporta expresó su confianza en que este trío ofensivo logre grandes resultados en Europa la próxima temporada.

El presidente del club cerró el tema del traspaso de Raphinha diciendo: "Raphinha se queda con nosotros. No tenemos ningún interés en que deje el Barcelona. Es un jugador pilar para nosotros. Estamos reforzando el ataque con Gordon y Adeyemi, pero Raphinha seguirá siendo un jugador clave".