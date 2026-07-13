Joan Laporta revela los planes sobre los fichajes de Raphinha y Karim Adeyemi

·2·Deportes
Joan Laporta revela los planes sobre los fichajes de Raphinha y Karim Adeyemi

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha puesto fin a los rumores sobre los planes del club en el mercado de verano y el futuro del extremo brasileño Raphinha. A pesar del gran interés de los equipos de Arabia Saudí, el dirigente ha confirmado oficialmente que el jugador se quedará en la capital catalana, según informa Goal.com. informa Goal.com.

En las últimas semanas, circulaban informes de que el Al-Hilal de la Saudi Pro League estaba dispuesto a pagar más de 90 millones de euros por Raphinha. Sin embargo, en una entrevista en Dallas, Laporta subrayó que, a pesar de las dificultades financieras del club, no tiene intención de vender a sus piezas clave. Según él, Raphinha seguirá siendo una figura esencial en el ataque para la nueva temporada.

La llegada de nuevos delanteros

El Barcelona sigue reforzando su línea de ataque. Tras el fichaje de Anthony Gordon, el club está a punto de cerrar un acuerdo por el delantero del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Según la información, este traspaso costará a los catalanes 22 millones de euros, más 7 millones en variables.

"Estamos muy emocionados con el fichaje de Karim Adeyemi. Nos gustaba desde hace tiempo. Es un jugador peligroso y muy rápido. El director deportivo Deco ha hecho un trabajo excelente con este fichaje", declaró Joan Laporta. Para el presidente, la llegada de nuevos jugadores aumentará la competencia, pero esto no implica la salida de Raphinha.

Laporta atribuyó los tropiezos de la temporada pasada a las lesiones. Destacó que el hecho de que Raphinha no estuviera en plena forma durante los momentos decisivos, especialmente en la Champions League y la Copa del Rey, afectó negativamente a los resultados. Si el brasileño hubiera estado físicamente a punto, los resultados podrían haber sido muy distintos.

Actualmente, la línea de ataque del Barcelona se está ampliando considerablemente. La presencia de jugadores como Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Raphinha ofrece al cuerpo técnico más opciones tácticas. Laporta expresó su confianza en que este trío ofensivo logre grandes resultados en Europa la próxima temporada.

El presidente del club cerró el tema del traspaso de Raphinha diciendo: "Raphinha se queda con nosotros. No tenemos ningún interés en que deje el Barcelona. Es un jugador pilar para nosotros. Estamos reforzando el ataque con Gordon y Adeyemi, pero Raphinha seguirá siendo un jugador clave".

БарселонаРафиньяКарим АдеемиJoan LaportaТрансферлар
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jarrod Bowen toma una decisión inesperada: ¿serán rechazadas las ofertas de Liverpool y Aston Villa?Jarrod Bowen toma una decisión inesperada: ¿serán rechazadas las ofertas de Liverpool y Aston Villa?Hoy, 14:37Periodo de prueba para Florian Wirtz: ¿puede la estrella del Liverpool justificar sus 116 millones de libras?Periodo de prueba para Florian Wirtz: ¿puede la estrella del Liverpool justificar sus 116 millones de libras?Hoy, 14:14El FC Barcelona impone condiciones al Atlético de Madrid por Julián ÁlvarezEl FC Barcelona impone condiciones al Atlético de Madrid por Julián ÁlvarezHoy, 13:56Neymar pone fin a su carrera internacional y se dedica al póker en Las VegasNeymar pone fin a su carrera internacional y se dedica al póker en Las VegasHoy, 13:34Revolución en el Arsenal femenino: Slegers busca rejuvenecer la plantilla y volver al títuloRevolución en el Arsenal femenino: Slegers busca rejuvenecer la plantilla y volver al títuloHoy, 13:17Jorge Jesus toma las riendas de Portugal: Cristiano Ronaldo sigue en el equipoJorge Jesus toma las riendas de Portugal: Cristiano Ronaldo sigue en el equipoHoy, 12:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán