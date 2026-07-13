Una oportunidad de 6 millones de dólares: gran concurso para startups

En Uzbekistán, ha comenzado una nueva temporada para startups en los campos de IT e inteligencia artificial. Desde el 1 de julio, se aceptan solicitudes para los concursos President Tech Award y President AI Award, con un fondo de financiación total que alcanza los 6 millones de dólares.

Dos concursos, un gran objetivo

Este año, se han abierto simultáneamente dos grandes programas para startups: el President Tech Award y el President AI Award.

Mientras que el President Tech Award se centra en apoyar a las startups tecnológicas, el President AI Award está destinado a equipos que crean soluciones prácticas basadas en inteligencia artificial.

El objetivo principal es no dejar a los jóvenes con ideas y a los desarrolladores en el nivel de «solo un proyecto», sino llevarlos al mercado real a través de subvenciones, inversiones, mentoría y aceleración.

President Tech Award: un fondo de 5 millones de dólares

El fondo del President Tech Award ha aumentado a 5 millones de dólares. Estos recursos se destinarán al desarrollo, escalado y lanzamiento al mercado de las startups.

El concurso abarca varias etapas y direcciones:

Dirección ¿Para quién? Incubación equipos en etapa de idea o MVP Aceleración startups listas para crecer Mejor proyecto de startup proyectos con potencial de mercado y expansión

El alcance temático es amplio: FinTech, EdTech, HealthTech, DeepTech, logística, GameDev y otras áreas tecnológicas.

Aquí no solo se requiere escribir código, sino crear un producto, llevarlo al mercado y presentarlo de manera comprensible para el inversor. Es decir, pasar de «tengo una idea» a «el negocio funciona».

President AI Award: 1 millón de dólares para inteligencia artificial

El segundo gran programa es el President AI Award. Está diseñado para startups en el campo de la inteligencia artificial, con un fondo de inversión total de 1 millón de dólares.

Se han definido las siguientes áreas como prioritarias para el concurso:

• IA en la administración pública;

• IA en la industria y los negocios;

• IA en medicina y salud;

• IA en educación;

• IA en economía verde y agrotecnología.

Estas áreas no se eligieron al azar. La inteligencia artificial permite en estos sectores ahorrar tiempo, reducir costos, acelerar la toma de decisiones y mejorar la calidad del servicio.

¿Quién puede participar?

En el President AI Award pueden participar equipos de 3 a 8 personas. Los participantes deben ser mayores de 18 años y tener un producto práctico o prototipo basado en tecnologías de IA.

La participación en equipo también es importante en el President Tech Award. Dependiendo de la dirección, pueden postularse equipos de 2 a 8 personas.

Estos concursos no están pensados para el formato individual de «yo lo hago todo solo», sino que se acercan al modelo de un equipo de startup real. Porque para un producto que llega al mercado, se necesita un desarrollador, diseñador, marketer, product manager y visión de negocio en un solo lugar.

Los ganadores no solo reciben dinero

El aspecto más importante de los programas es que, junto con la financiación, se ofrecen oportunidades de mentoría y aceleración.

Los equipos seleccionados tendrán la oportunidad de trabajar con expertos internacionales, mentores e inversores para mejorar su producto, definir su modelo de negocio y pasar a la siguiente etapa.

El dinero es importante, por supuesto. Pero para una startup, el mentor correcto y la estrategia de mercado adecuada a veces valen más que una subvención. Porque es fácil gastar 100 000 dólares incorrectamente, pero convertirlos en un crecimiento de 1 millón de dólares es otro nivel.

¿Dónde se aceptan las solicitudes?

Las solicitudes para ambos concursos awards.gov.uz se aceptan a través del portal.

Las solicitudes para el President AI Award están abiertas desde el 1 de julio. El programa establece etapas de selección, evaluación, anuncio de finalistas y premiación.

Lo más importante para los participantes no es solo completar la solicitud, sino mostrar claramente cómo el producto resuelve el problema, quién lo necesita y cómo puede crecer en el mercado.

¿Por qué son importantes estos concursos?

En Uzbekistán, el ecosistema de startups ha crecido rápidamente en los últimos años. Sin embargo, muchos proyectos aún enfrentan tres problemas: financiación, experiencia y acceso al mercado.

El President Tech Award y el President AI Award intentan cerrar precisamente esa brecha. Si los concursos funcionan correctamente, pueden surgir nuevas empresas tecnológicas, empleos y productos IT orientados a la exportación en el país.

Especialmente, un premio separado en el campo de la IA en Uzbekistán, es una señal importante para formar el ecosistema de inteligencia artificial.

Ha llegado el momento para las startups

Un fondo total de 6 millones de dólares, mentoría, aceleración y acceso a inversores: es una oportunidad seria para las startups.

Ahora la pregunta principal recae en los equipos: ¿quién encontrará el problema real, quién hará un producto que funcione y quién podrá llevar su idea al mercado?

Se ha abierto una gran puerta para las startups de IA y tecnología en Uzbekistán. Ahora, lo interesante es ver quién será el primero en cruzarla.