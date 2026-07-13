El chip Apple M7 Ultra admite una memoria RAM récord de 1,5 TB

Apple continúa trabajando en sus futuros procesadores más potentes. Según la información más reciente, el esperado chip M7 Ultra tendrá la capacidad de soportar hasta 1,5 TB de memoria RAM. Esta es la cifra más alta en la historia de Apple Silicon y un paso importante para superar las limitaciones de memoria que la empresa ha enfrentado desde su transición a sus propios chips. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el analista de Bloomberg Mark Gurman, esta novedad elevará las computadoras Apple al nivel del modelo Mac Pro con la configuración más alta basado en Intel lanzado en 2019. En aquel entonces, los dispositivos con procesadores Intel soportaban 1,5 TB de memoria, pero esta cifra disminuyó significativamente después de que Apple cambiara a sus chips propietarios. Con el M7 Ultra, la empresa apunta a recuperar la cima del mercado profesional.

Limitaciones tecnológicas y nuevas oportunidades

La característica principal de los chips Apple Silicon es que la memoria RAM está integrada directamente en el cristal del procesador. Aunque esto eleva la velocidad de intercambio de datos a un nivel sin precedentes, limita la capacidad de memoria. La razón es que el tamaño físico del chip solo permite colocar una cantidad limitada de módulos de memoria. La arquitectura del M7 Ultra está diseñada para superar este obstáculo.

Según los informes, el nuevo modelo Ultra soportará casi el doble de memoria de lo que se planeaba para el M5 Ultra. Esto creará enormes oportunidades para editores de video profesionales, especialistas en renderizado 3D e ingenieros que entrenan modelos de AI. Sin embargo, el lanzamiento al mercado de dispositivos con tal capacidad depende de una serie de factores externos.

Escasez en el mercado y cuestión de precios

Aunque Apple está técnicamente preparada para soportar 1,5 TB de memoria, la situación en el mercado de componentes podría afectar sus planes. Actualmente, se observa una escasez de chips de memoria en el mundo, lo que ha provocado un aumento en sus costos de producción. Por lo tanto, la decisión de Apple de ofrecer o no esta capacidad máxima en el producto final dependerá de la situación de la industria.

Cabe recordar que a principios de este año, Apple eliminó las configuraciones de 512 GB y 256 GB de los modelos Mac Studio basados en el M3 Ultra. Actualmente, el modelo Mac Studio más potente está limitado a 96 GB de memoria, mientras que el chip M4 Max recientemente presentado soporta hasta 128 GB. Se espera que el M7 Ultra supere estas cifras varias veces.

Esta noticia también es importante para los usuarios profesionales y especialistas en IT. Aunque los chips Apple Silicon son líderes en eficiencia energética, estaban rezagados frente a los sistemas Intel y AMD en cuanto a capacidad de memoria. El soporte de 1,5 TB de memoria hará que los dispositivos Apple sean competitivos incluso para las tareas de computación más complejas.