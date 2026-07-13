Apple comienza a trabajar en el iPhone 20: el smartphone aniversario tendrá un aspecto totalmente diferente

Se ha revelado que Apple ha comenzado a trabajar seriamente en su smartphone aniversario, el iPhone 20 (o iPhone XX). Aunque todavía faltan algunos años para la presentación de este dispositivo, la compañía ha comenzado a modernizar sus líneas de producción. Así lo informó el reconocido insider Fix Focus Digital. Según Ixbt.com el reporte indica.

Según la información, se esperan cambios drásticos en el diseño del iPhone 20. En particular, el dispositivo podría volver a un cuerpo totalmente de cristal. Se espera que los marcos de titanio y metal utilizados en las últimas generaciones sean reemplazados por paneles de vidrio especialmente tratados. Se dice que el proceso de fabricación será similar a la tecnología del iPhone Air de primera generación, que en su momento fue considerada revolucionaria.

Revolución en pantalla y FaceID

Uno de los cambios más importantes del nuevo modelo está relacionado con su pantalla. Según las especulaciones, el iPhone 20 tendrá una pantalla curva en los cuatro lados. Esto hará que el smartphone sea más cómodo de sostener y ofrecerá un aspecto visual sin bordes. Además, la tecnología que los fans de Apple han esperado durante mucho tiempo —la colocación completa de los sensores FaceID debajo de la pantalla— podría hacerse realidad en este modelo.

Si esta tecnología se implementa con éxito, el recorte actual de Dynamic Island se reducirá significativamente. Solo quedará un pequeño orificio para la cámara frontal en la pantalla, mientras que todos los demás sensores quedarán ocultos bajo el panel. Esto llevará la apariencia de los dispositivos Apple a un nivel completamente nuevo.

Cámara y calidad de imagen

El sistema de cámara del smartphone tampoco ha sido ignorado. Se planea utilizar sensores LOFIC de nueva generación en el iPhone 20. Esta tecnología sirve para ampliar el rango dinámico de las imágenes. Como resultado, será posible obtener fotos ricas en detalles y de alta calidad, incluso en condiciones de iluminación extremadamente alta o baja.

Fix Focus Digital ya había predicho con precisión noticias importantes en el mundo de la tecnología, incluyendo información sobre el iPhone SE4 y el Huawei Pocket 2. Asimismo, el insider destaca que Apple ha detenido actualmente los trabajos en el proyecto del iPhone plegable para centrar toda su atención en esta versión aniversario del smartphone clásico.

Considerando la alta demanda de productos Apple en el mercado, cambios importantes como los del iPhone 20 sin duda despertarán un gran interés entre los usuarios. Aunque por ahora esta información se considera una filtración preliminar, los cambios en la cadena de producción de la empresa demuestran que el alcance del proyecto es muy amplio.