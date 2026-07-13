Jarrod Bowen toma una decisión inesperada: ¿serán rechazadas las ofertas de Liverpool y Aston Villa?

El capitán del West Ham, equipo que descendió de la Premier League, Jarrod Bowen, está cerca de continuar su carrera en el Championship. El descenso del club tras 14 años fuera de la máxima categoría había provocado rumores sobre la salida de muchos jugadores clave. Sin embargo, según su suegro, el famoso actor Danny Dyer, Bowen ha optado por permanecer fiel al equipo. Así lo informa Goal.com informa.

Es sabido que los clubes más prestigiosos de Inglaterra, en particular Liverpool y Aston Villa, mostraban un serio interés por el delantero de 29 años. El Liverpool lo veía como un candidato ideal para reemplazar a Mohamed Salah, mientras que el Aston Villa consideraba la opción de Bowen para reforzar su plantilla tras clasificarse para la Champions League. Según Goal.com, a pesar de estas ofertas, el jugador ha decidido quedarse en el club londinense.

Sentido de lealtad y responsabilidad

En una entrevista concedida a talkSPORT durante un evento benéfico, Danny Dyer destacó el carácter de Jarrod Bowen. «Es un hombre muy leal. Por supuesto, merece jugar en la Champions League, pero no creo que se vaya a ninguna parte. Va a arrasar en el Championship, no tengan dudas de ello», afirmó Dyer.

Para los aficionados del West Ham, esta noticia ha sido un verdadero regalo. Al final de la temporada, tras el descenso del equipo, Bowen se disculpó con los seguidores, expresando un profundo dolor y vergüenza. Parece que el jugador se ha fijado el objetivo de redimirse en el campo y devolver al equipo a la élite.

La estrategia de la directiva del club

La directiva, encabezada por el copropietario del West Ham, Daniel Kretinsky, tiene la intención de mantener el núcleo del equipo. Aunque el club vendió a Matheus Fernandes al Tottenham por 85 millones de libras, retener a una figura líder como Bowen es crucial para el ambiente en el vestuario. La participación de Bowen en los anuncios de la nueva temporada también se interpreta como una señal de su permanencia.

El contrato actual de Jarrod Bowen con el club londinense es hasta 2030. Esto otorga al club una ventaja en las negociaciones de transferencia. Si el jugador no exige salir, el West Ham no está obligado a venderlo. Por ahora, el delantero parece mentalmente preparado para jugar en el Championship y llevar a su equipo de vuelta a la Premier League.

Esta noticia de mercado también es interesante para los aficionados al fútbol, ya que el descenso de un club con tanta tradición como el West Ham y la retención de sus estrellas es un fenómeno poco común. La decisión de Bowen demuestra que en el fútbol moderno, la lealtad puede estar por encima del dinero de los traspasos y los torneos prestigiosos.