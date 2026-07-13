SpaceX quemará deliberadamente sus satélites Starlink de nueva generación en la atmósfera

La compañía SpaceX de Elon Musk está dando un paso importante en la exploración espacial. Como parte del próximo vuelo del cohete Starship, está previsto lanzar por primera vez una nueva generación de satélites: los Starlink V3. Sin embargo, la particularidad de esta misión es que estos dispositivos no están diseñados para permanecer en el espacio, sino para quemarse en la atmósfera al finalizar el vuelo. Así lo informa Ixbt.com informa el medio.

Según información de ixbt.com, la nave Starship transportará 20 satélites Starlink V3 durante su próximo vuelo de prueba. Estos dispositivos seguirán la trayectoria suborbital del cohete. Esto significa que, tras alcanzar una determinada altitud, descenderán junto con la nave y se desintegrarán por completo debido a la fricción al entrar en las capas densas de la atmósfera terrestre.

Se espera que la serie Starlink V3 mejore radicalmente la red global de Internet satelital. Estos dispositivos de nueva generación han sido desarrollados para ampliar significativamente el ancho de banda de la red y aumentar la velocidad de transmisión de datos. No obstante, el primer lote se sacrifica únicamente para realizar pruebas técnicas y monitorear el estado de la nave Starship.

Un nuevo método para verificar la seguridad de Starship

El aspecto más interesante de la misión es que estos satélites actuarán como «ojos» para inspeccionar la propia nave Starship. Seis satélites están equipados con cámaras especiales que escanearán el escudo térmico de Starship durante el vuelo. Las imágenes obtenidas se transmitirán en tiempo real a los operadores de SpaceX.

Los ingenieros utilizan un método ingenioso para comprobar la resistencia de la protección térmica de la nave. Varias de las placas protectoras están pintadas de blanco, sirviendo como objetivo para las cámaras de los satélites. Esto permite detectar con precisión cualquier daño o desprendimiento de las placas ante las altas temperaturas que se producen durante la reentrada atmosférica.

Estas pruebas son vitales para SpaceX, ya que se espera que Starship sea el principal medio de transporte para conquistar la Luna y Marte en el futuro. El regreso seguro de la nave a la Tierra depende directamente de la fiabilidad de su escudo térmico. Esta misión «kamikaze» de los dispositivos Starlink V3 proporcionará una valiosa base de datos para futuros vuelos seguros.

Según los planes actuales, el próximo vuelo del sistema Starship está programado para el 16 de julio. Si todo sale bien, esta misión demostrará no solo las capacidades de la nueva generación de satélites de Internet, sino también la durabilidad del sistema de cohetes más grande del mundo.