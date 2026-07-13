Periodo de prueba para Florian Wirtz: ¿puede la estrella del Liverpool justificar sus 116 millones de libras?

Florian Wirtz, uno de los fichajes récord del Liverpool, tuvo una temporada de debut en Inglaterra muy por debajo de las expectativas. El mediapunta alemán, que llegó a Merseyside procedente del Bayer Leverkusen por 116 millones de libras, no pudo destacar ni a nivel de club ni en la Copa del Mundo de 2026. Ahora, los expertos y los aficionados esperan un cambio radical de la joven estrella la próxima temporada. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con GOAL, el excentrocampista del Liverpool, Danny Murphy, habló sobre la situación de Wirtz y subrayó que la temporada 2026-27 será decisiva para el jugador. Según Murphy, para un jugador fichado por una suma tan elevada, registrar al menos 10 goles y 10 asistencias es un «requisito mínimo». De lo contrario, su traspaso podría considerarse un fracaso.

Presión del traspaso y proceso de adaptación

Cuando Florian Wirtz llegó al Liverpool, ostentaba el estatus de jugador más caro de la historia del fútbol británico. Aunque su compañero Alexander Isak ha superado esa cifra posteriormente, la presión sobre el jugador alemán de 23 años no ha disminuido. Estas grandes inversiones realizadas durante la era de Arne Slot no dieron los resultados esperados la temporada pasada.

Campeón de la Bundesliga y reconocido como uno de los mediocampistas más talentosos de Europa, Wirtz se limitó a solo 7 goles y 7 asistencias en la Premier League. Estas cifras no corresponden en absoluto a su precio de traspaso ni a su potencial. Según Murphy, el periodo de transición del equipo y las dificultades de adaptación a un nuevo entorno afectaron negativamente a su juego.

Decepción en la Copa del Mundo y nuevo entrenador

Los problemas de Wirtz no se limitaron al nivel de club. El jugador, que formó parte de la selección alemana en la Copa del Mundo 2026, tuvo que abandonar el torneo en los octavos de final. La derrota ante Paraguay fue un duro golpe para los aficionados alemanes, y Wirtz tampoco pudo mostrar sus mejores cualidades en ese encuentro.

Ahora, el Liverpool entra en una nueva era. El equipo ha sido puesto bajo la dirección del técnico español Andoni Iraola. Se espera que en el sistema del nuevo entrenador, Wirtz desempeñe el papel de principal creador de juego. Murphy enfatiza que ya no hay excusas: «Mostró destellos de su talento a mitad de temporada, pero no es suficiente. Ahora debe mostrar su mejor versión, porque el Liverpool necesita líderes para ganar».

Los Reds aspiran a luchar no solo por el título de la Premier League, sino también por los puestos altos en la Champions League la próxima temporada. Para ello, se requiere que jugadores costosos como Florian Wirtz rindan a la altura de su precio. Los aficionados esperan que en la temporada 2026-27, el talento alemán se convierta en una verdadera «estrella del Liverpool».