Chieftec presenta el nuevo sistema de refrigeración Iceberg Pro: una turbina única en el bloque de agua

Chieftec, uno de los principales actores en el mercado de componentes informáticos, ha revelado todos los detalles de su nuevo sistema de refrigeración líquida Iceberg Pro. Presentado por primera vez en la feria Computex 2024, este dispositivo destaca por su enfoque innovador destinado a refrigerar no solo el procesador central, sino también los elementos importantes que lo rodean. Así lo informa Ixbt.com informa que.

El modelo Iceberg Pro es la continuación lógica de las ideas del anterior Iceberg 360, equipado con un radiador de 360 mm con tres ventiladores de 120 mm. Sin embargo, la principal peculiaridad de la novedad es el pequeño ventilador centrífugo, o "turbina" en el lenguaje común, montado sobre el bloque del procesador (waterblock). Esta solución sirve para mejorar la circulación del aire dentro de la caja.

Eficacia en la reducción de la temperatura de los componentes

Según la información de ixbt.com, los ingenieros de Chieftec han demostrado la utilidad de esta pequeña turbina con cifras. Las pruebas realizadas por la empresa muestran que el sistema con ventilador adicional permite mantener la temperatura del subsistema de alimentación (VRM) de la placa base 7 grados más baja, el SSD 5 grados más baja y los módulos de memoria RAM 3 grados más baja en comparación con los refrigeradores líquidos convencionales.

Estos indicadores son especialmente importantes para los PC de juegos modernos y las estaciones de trabajo que funcionan a alta potencia y son propensos al sobrecalentamiento. Esto se debe a que un sobrecalentamiento excesivo de los componentes VRM puede provocar una caída en el rendimiento del procesador (throttling). Chieftec ha intentado resolver este problema de forma compacta y eficaz.

El Iceberg Pro estará disponible en el mercado en dos modificaciones. La única diferencia entre ellas son los ventiladores incluidos en el kit: los usuarios pueden elegir, según sus preferencias, versiones con efectos de iluminación (RGB) o ventiladores de aspecto clásico. El peso total del dispositivo es de 1,69 kg.

Adaptabilidad a gran escala

El nuevo sistema de refrigeración sorprende por su compatibilidad no solo con las plataformas más recientes, sino también con sockets mucho más antiguos. Es compatible con las siguientes plataformas:

Intel: LGA 1851, LGA1700, LGA1366, LGA 1200, LGA 115X e incluso LGA2011;

AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2 y FM1.

Todos los ventiladores del sistema, incluidos los del radiador, tienen la capacidad de funcionar a una velocidad de rotación (RPM) de 500 a 2200 por minuto. Esto permite al usuario ajustar con precisión el equilibrio entre el nivel de ruido y la potencia de refrigeración. Aunque Chieftec aún no ha anunciado el precio oficial del nuevo producto, se espera que salga a la venta en los mercados mundiales en los próximos meses.