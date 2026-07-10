Hito histórico en la industria espacial australiana: Lanzamiento exitoso del primer cohete de combustible líquido

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Hito histórico en la industria espacial australiana: Lanzamiento exitoso del primer cohete de combustible líquido

La startup australiana Sunburnt Space ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la industria espacial del país. El primer cohete comercial de combustible líquido, diseñado y construido íntegramente a nivel local, ha realizado un vuelo exitoso. Esta prueba tuvo lugar en el polígono de White Cliffs, en Nueva Gales del Sur, y se considera un gran avance tecnológico para el sector privado australiano. Así lo informa Ixbt.com informa .

El cohete suborbital de dos etapas, llamado Mini Meggs, está equipado con un motor líquido de dos componentes compuesto por una mezcla de etanol y óxido nitroso. Según ixbt.com, durante el vuelo el motor funcionó en el régimen establecido y el cohete se movió de forma estable. Este evento demostró en la práctica la capacidad de Australia para crear cohetes de combustible líquido basados en sus propias tecnologías y utilizarlos con fines comerciales.

Cargas útiles comerciales e investigación científica

Como parte del vuelo, se probaron equipos especiales de dos clientes a bordo del cohete en condiciones cercanas al espacio. La empresa Orbit2Orbit probó el contenedor Parallax 0, diseñado para misiones suborbitales. Este sistema recopiló datos importantes sobre vibraciones, cargas y el entorno interno durante el vuelo. Los datos recopilados servirán como base para la creación de la plataforma Lab2Space.

Otro socio, la empresa Metakosmos, envió al espacio el proyecto Suit in a Box, llamado HELIOS. Este proyecto consistía en un conjunto de sensores utilizados en la creación de futuros trajes espaciales. Los expertos señalan que el objetivo principal de esta misión no era llegar al espacio, sino verificar la resistencia de equipos complejos en condiciones de vuelo reales.

Experiencia y planes futuros

Según los representantes de Sunburnt Space, los vuelos suborbitales permiten probar equipos en condiciones que no pueden simularse en la Tierra, bajo una fuerte aceleración y cargas dinámicas. Todas las cargas útiles fueron devueltas a la Tierra de forma segura al finalizar el vuelo y entregadas a los clientes para su análisis. Esto demuestra que la empresa también trabaja eficazmente en sistemas reutilizables.

La empresa anunció que seguirá el principio de "lanzar, analizar y volver a lanzar" en sus operaciones. Este exitoso inicio marcó la primera etapa comercial del programa de pruebas de Sunburnt Space. En el futuro, se planea mejorar aún más la plataforma de cohetes y realizar misiones más complejas.

Este evento es importante no solo para una empresa, sino para toda la región. Australia busca fortalecer su posición en el mercado espacial global gracias a su ubicación geográfica y su creciente potencial tecnológico. El vuelo del Mini Meggs ha llevado la competitividad del país en el sector de la astronáutica privada a un nuevo nivel.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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