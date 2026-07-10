El precio del MacBook Pro más potente alcanza un nivel récord: el modelo M5 Max supera ahora los 10 000 dólares

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El precio del MacBook Pro más potente alcanza un nivel récord: el modelo M5 Max supera ahora los 10 000 dólares

Apple ha vuelto a subir el precio de sus portátiles de mayor rendimiento. Tras los últimos cambios, el precio del MacBook Pro en su configuración máxima ha superado la barrera psicológica de los 10 000 dólares. Esta situación está generando un gran debate entre profesionales y entusiastas de la tecnología, ya que el precio del dispositivo ha aumentado significativamente en poco tiempo. Así lo informa Ixbt.com informa el sitio.

Según el sitio ixbt.com, la versión tope de gama del MacBook Pro equipado con el procesador M5 Max ha subido de precio por segunda vez. Anteriormente, el precio de este dispositivo estaba fijado en 9 200 dólares. Ahora, los compradores tendrán que pagar al menos 10 000 dólares por este modelo. Si el usuario elige el cristal especial de protección, el precio puede subir hasta los 10 150 dólares.

Razones del fuerte aumento de precios

Los analistas señalan que el precio de los portátiles de Apple ha subido un total de 3 000 dólares en dos etapas, o casi un 40 %. La causa principal de este aumento drástico está relacionada con el encarecimiento de los componentes en el mercado mundial, especialmente la memoria RAM y el almacenamiento. El uso de componentes de la más alta calidad en los modelos premium de Apple provoca directamente este aumento de precio.

El MacBook Pro en su configuración máxima cuenta con especificaciones técnicas sorprendentes. Está equipado con 128 GB de RAM y una enorme unidad SSD de 8 TB. Estos recursos están destinados principalmente a profesionales que trabajan con modelado 3D complejo, edición de video en 8K y algoritmos de AI.

El mercado de Uzbekistán y la tendencia global

En Uzbekistán, la demanda de productos Apple siempre ha sido alta. Sin embargo, el precio de 10 000 dólares convierte a este portátil en un producto exclusivo destinado a un círculo muy reducido de usuarios en el mercado local. A modo de comparación, con esta suma se puede comprar un sedán de gama media en el mercado automovilístico uzbeko.

Cabe destacar también que Apple no solo está revisando los precios de sus portátiles, sino también de sus tabletas y otros ordenadores personales. La política de precios de la empresa demuestra que se está adaptando a la inflación económica mundial y al aumento de los costes logísticos. Es probable que otros gigantes tecnológicos también aumenten los precios de sus dispositivos en el futuro.

En conclusión, el MacBook Pro con chip M5 Max ya no es solo una herramienta de trabajo, sino un símbolo de lujo y la cúspide de la tecnología. Para estudios profesionales y grandes empresas de IT, esta compra puede estar justificada, pero para los usuarios comunes, se espera que el enfoque se centre en los modelos Air o Pro, que son relativamente más asequibles.

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Abror Shuhratov
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