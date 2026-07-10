China revoluciona el espacio: el primer nivel del cohete Long March 10B fue recuperado con éxito

La industria espacial china ha alcanzado un punto de inflexión histórico: por primera vez, el país ha logrado aterrizar con éxito el primer nivel de un cohete lanzado a órbita (específicamente en una plataforma marítima). El 10 de julio, el cohete de nueva generación Long March 10B (CZ-10B), lanzado desde el cosmódromo de Wenchang en la isla de Hainan, completó su vuelo inaugural con éxito total. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este vuelo de prueba es de gran importancia no solo para China, sino para la astronáutica mundial. Aproximadamente seis minutos después del despegue, el segundo nivel se separó y continuó su trayectoria. El primer nivel realizó un descenso controlado y aterrizó verticalmente en una plataforma marítima especial. Según la agencia Xinhua, este es el primer experimento exitoso de recuperación de un cohete orbital realizado por China.

Innovación tecnológica y singularidad

El aspecto más notable de esta misión es el método de recepción del cohete. Los ingenieros chinos utilizaron una nueva plataforma marítima equipada con un sistema de red para capturar el propulsor. Según declaraciones oficiales, esta tecnología se utiliza por primera vez en la práctica mundial. Este método juega un papel importante en el aumento de la precisión del aterrizaje y la seguridad del cohete.

El cohete Long March 10B fue desarrollado por el Instituto de Investigación de Tecnología de Lanzamiento de China y es un vehículo de lanzamiento de dos niveles con combustible líquido. El primer nivel utiliza oxígeno líquido y queroseno, mientras que el segundo nivel emplea una mezcla de oxígeno líquido y metano. Esta solución técnica aumenta significativamente la eficiencia del cohete.

Un digno rival para el cohete Falcon 9

En cuanto a sus características técnicas, el Long March 10B es muy similar al famoso cohete Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX. El cohete tiene 63 metros de largo, 5 metros de diámetro y una masa de despegue de casi 760 toneladas. Estos indicadores permiten a China lanzar cargas pesadas a la órbita de manera económica y repetida.

Este éxito marca una nueva era en la estrategia de exploración espacial de China. Hasta ahora, solo las empresas privadas de EE. UU., en particular SpaceX bajo la dirección de Elon Musk, habían dominado completamente la tecnología de reutilización de cohetes. Ahora, China se ha unido a este prestigioso club y ha dado un gran paso hacia la reducción de los costos de los vuelos espaciales.

Como dato adicional, esta fue la misión número 656 de la familia de cohetes Long March. Aunque China ya había probado tecnologías de aterrizaje vertical en pequeños dispositivos experimentales, es la primera vez que se recupera un nivel completo después de un vuelo orbital real. Esto servirá como base para el programa lunar chino y los futuros vuelos espaciales de larga distancia.