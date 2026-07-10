Rosatom abrirá una gigafábrica de estaciones de carga para vehículos eléctricos para 2026

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Rosatom abrirá una gigafábrica de estaciones de carga para vehículos eléctricos para 2026

La corporación estatal rusa Rosatom está emprendiendo un gran proyecto para consolidar su posición en la industria de los vehículos eléctricos. La compañía planea poner en marcha una nueva gigafábrica en la región de Moscú para finales de 2026, dedicada a la producción de estaciones de carga móviles para vehículos eléctricos. Esta iniciativa servirá para mejorar radicalmente la infraestructura de transporte eléctrico en la región. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por la agencia de noticias TASS, esto fue anunciado por Aleksandr Bukhvalov, director de la línea de negocio «Electromovilidad» de la empresa de combustible TVEL. La nueva planta se convertirá en un sitio estratégico que permitirá ampliar significativamente las capacidades de producción de la corporación en esta área.

Capacidad de producción y objetivos estratégicos

Actualmente, las empresas que forman parte de Rosatom ya han establecido la producción de equipos de carga para vehículos eléctricos. Sin embargo, el lanzamiento de la nueva gigafábrica permitirá aumentar drásticamente el volumen de productos y optimizar los procesos tecnológicos. Los expertos señalan que se espera que la capacidad total de producción de estaciones alcance los 8 GW.

Ubicada en la región de Moscú, esta planta se especializará no solo en estaciones fijas, sino también en estaciones de carga móviles. Esto ayudará a desarrollar un sistema de asistencia rápida para los propietarios de vehículos eléctricos en situaciones imprevistas, por ejemplo, cuando la carga se agota en la carretera. Dichas estaciones móviles son una solución importante para la logística moderna y los servicios de mantenimiento.

Importancia regional y perspectivas

En un momento en que el interés por los vehículos eléctricos está creciendo en el mercado, la construcción de tales gigafábricas en países vecinos y socios es notable desde el punto de vista del intercambio tecnológico. El aumento del volumen de producción en el mercado ruso podría incrementar el potencial de exportación regional y la asequibilidad de los equipos de infraestructura en el futuro.

Según Aleksandr Bukhvalov, el nuevo sitio es parte de la estrategia a largo plazo de Rosatom para desarrollar el ecosistema de la electromovilidad. La gigafábrica no solo suministrará productos terminados, sino que también servirá para crear nuevos puestos de trabajo de alta tecnología.

Las estaciones producidas en el marco del proyecto están diseñadas para cumplir con los estándares internacionales y ser compatibles con varios modelos de vehículos eléctricos. Esto facilitará el proceso de carga para todos los conductores, independientemente de si se trata de Tesla, BYD u otras marcas. Se espera que la construcción de la gigafábrica se complete por completo para finales de 2026 y que comience el suministro de productos.

RosatomЭлектромобилГигафабрикаТехнологияРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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