Hito clave en la construcción de la central nuclear de El-Dabaa en Egipto: instalado el reactor del segundo bloque energético

·33·Tecnología
Hito clave en la construcción de la central nuclear de El-Dabaa en Egipto: instalado el reactor del segundo bloque energético

Se ha completado un nuevo proceso tecnológico importante en la construcción del proyecto colosal de energía nuclear de Egipto: la central nuclear de El-Dabaa. Según la corporación estatal Rosatom, la vasija del reactor destinada al segundo bloque energético de la central se instaló con éxito en su ubicación prevista. Así lo informa Ixbt.com informa .

La vasija del reactor es el elemento más importante de una central nuclear. Es en su interior donde se aloja la zona activa del reactor y donde se lleva a cabo la reacción en cadena nuclear controlada. La seguridad y la robustez del dispositivo dependen directamente de la calidad de la instalación de esta vasija.

Operación de ingeniería compleja

El proceso de instalación de este equipo masivo, que pesa más de 340 toneladas, requirió una precisión extremadamente alta. Los especialistas utilizaron una grúa sobre orugas autopropulsada con una capacidad de carga de 1350 toneladas para colocar la vasija en el centro del pozo del reactor. Se señala que la precisión durante el proceso de instalación se calculó hasta la décima de milímetro.

Los representantes de Rosatom destacan que la instalación de la vasija del reactor es un «punto de inflexión» en la construcción del bloque energético. Una vez finalizada esta etapa, los trabajos en el sitio pasarán a un nuevo nivel y comenzará la cuenta regresiva para la preparación de la puesta en marcha física.

En la siguiente etapa, los especialistas comenzarán los trabajos de soldadura de las tuberías de circulación principal del segundo bloque energético. Este sistema garantiza la circulación del refrigerante entre el reactor y los generadores de vapor.

Sobre el proyecto

El-Dabaa es la primera central nuclear de Egipto, que se está construyendo en la costa del mar Mediterráneo. El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

  • Un total de 4 bloques energéticos con una potencia de 1200 megavatios cada uno;
  • Reactores modernos rusos de tipo VVER-1200 de generación 3+;
  • Sistemas de protección que cumplen plenamente con los estándares internacionales de seguridad.
Este proyecto tiene una importancia estratégica no solo para Egipto, sino para toda la región del norte de África. Una vez que la central funcione a plena capacidad, cubrirá significativamente las necesidades de electricidad del país y servirá como fuente de energía limpia. En un momento en que Uzbekistán también planea su primer proyecto de central nuclear, el desarrollo de proyectos tan grandes en la región sirve como una importante escuela de experiencia para los especialistas del sector.

AESМисрRosatomЭнергетикаТехнология
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Funciona incluso sin cobertura: presentan un nuevo teléfono satelital en la IndiaFunciona incluso sin cobertura: presentan un nuevo teléfono satelital en la IndiaHoy, 14:20Redmi Note 17: Presentado con pantalla gigante y batería de 8000 mAchRedmi Note 17: Presentado con pantalla gigante y batería de 8000 mAchHoy, 13:24Rosatom abrirá una gigafábrica de estaciones de carga para vehículos eléctricos para 2026Rosatom abrirá una gigafábrica de estaciones de carga para vehículos eléctricos para 2026Hoy, 12:55China revoluciona el espacio: el primer nivel del cohete Long March 10B fue recuperado con éxitoChina revoluciona el espacio: el primer nivel del cohete Long March 10B fue recuperado con éxitoHoy, 12:24El precio del MacBook Pro más potente alcanza un nivel récord: el modelo M5 Max supera ahora los 10 000 dólaresEl precio del MacBook Pro más potente alcanza un nivel récord: el modelo M5 Max supera ahora los 10 000 dólaresHoy, 11:21El primer PC basado en el «nuevo» procesador AMD Ryzen 7 4700LE sale a la ventaEl primer PC basado en el «nuevo» procesador AMD Ryzen 7 4700LE sale a la ventaHoy, 10:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance