Hito clave en la construcción de la central nuclear de El-Dabaa en Egipto: instalado el reactor del segundo bloque energético

Se ha completado un nuevo proceso tecnológico importante en la construcción del proyecto colosal de energía nuclear de Egipto: la central nuclear de El-Dabaa. Según la corporación estatal Rosatom, la vasija del reactor destinada al segundo bloque energético de la central se instaló con éxito en su ubicación prevista. Así lo informa Ixbt.com informa .

La vasija del reactor es el elemento más importante de una central nuclear. Es en su interior donde se aloja la zona activa del reactor y donde se lleva a cabo la reacción en cadena nuclear controlada. La seguridad y la robustez del dispositivo dependen directamente de la calidad de la instalación de esta vasija.

Operación de ingeniería compleja

El proceso de instalación de este equipo masivo, que pesa más de 340 toneladas, requirió una precisión extremadamente alta. Los especialistas utilizaron una grúa sobre orugas autopropulsada con una capacidad de carga de 1350 toneladas para colocar la vasija en el centro del pozo del reactor. Se señala que la precisión durante el proceso de instalación se calculó hasta la décima de milímetro.

Los representantes de Rosatom destacan que la instalación de la vasija del reactor es un «punto de inflexión» en la construcción del bloque energético. Una vez finalizada esta etapa, los trabajos en el sitio pasarán a un nuevo nivel y comenzará la cuenta regresiva para la preparación de la puesta en marcha física.

En la siguiente etapa, los especialistas comenzarán los trabajos de soldadura de las tuberías de circulación principal del segundo bloque energético. Este sistema garantiza la circulación del refrigerante entre el reactor y los generadores de vapor.

Sobre el proyecto

El-Dabaa es la primera central nuclear de Egipto, que se está construyendo en la costa del mar Mediterráneo. El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

Un total de 4 bloques energéticos con una potencia de 1200 megavatios cada uno;

Reactores modernos rusos de tipo VVER-1200 de generación 3+;

Sistemas de protección que cumplen plenamente con los estándares internacionales de seguridad.

Este proyecto tiene una importancia estratégica no solo para Egipto, sino para toda la región del norte de África. Una vez que la central funcione a plena capacidad, cubrirá significativamente las necesidades de electricidad del país y servirá como fuente de energía limpia. En un momento en que Uzbekistán también planea su primer proyecto de central nuclear, el desarrollo de proyectos tan grandes en la región sirve como una importante escuela de experiencia para los especialistas del sector.