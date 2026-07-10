Funciona incluso sin cobertura: presentan un nuevo teléfono satelital en la India

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Funciona incluso sin cobertura: presentan un nuevo teléfono satelital en la India

El operador público indio Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ha presentado un nuevo teléfono satelital diseñado para garantizar la comunicación en condiciones extremas. Este dispositivo es capaz de funcionar ininterrumpidamente donde los smartphones comunes fallan: zonas montañosas, bosques densos, alta mar y áreas afectadas por desastres naturales. La importancia de esta tecnología radica en que no se conecta a estaciones base terrestres, sino directamente a satélites en el espacio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de ixbt.com, este proyecto fue desarrollado en colaboración entre BSNL y la empresa británica Inmarsat. Inmarsat gestiona actualmente una gran red compuesta por 11 satélites de telecomunicaciones geoestacionarios. Esto garantiza una señal estable en cualquier parte del mundo, incluso en lugares donde la infraestructura móvil es inexistente o está dañada.

Capacidades técnicas y principio de funcionamiento

El mecanismo de funcionamiento del dispositivo es único: al realizar una llamada, la señal se transmite primero al satélite y luego se dirige a una estación terrestre para conectarse a la red de telecomunicaciones general. El dispositivo no solo permite realizar llamadas de voz, sino también pedir ayuda en situaciones de emergencia mediante un botón SOS especial.

La carcasa del nuevo teléfono está diseñada para resistir cualquier impacto externo y cuenta con una gran autonomía. Esto lo convierte en una herramienta indispensable para expediciones de larga duración y operaciones de búsqueda y rescate. El precio del dispositivo se ha fijado en 1400 dólares, ya que está destinado al segmento profesional.

Público objetivo y normativas legales

Los fabricantes señalan que se espera que los principales usuarios de este dispositivo sean:

  • Personal militar y de las fuerzas del orden;
  • Servicios de emergencia y rescate;
  • Marinos y profesionales de la industria minera;
  • Empresas industriales e investigadores en zonas remotas;
  • Viajeros extremos y participantes en expediciones.
Cabe destacar que en la India, las normas para el uso de este tipo de teléfonos son muy estrictas. Para comprar y utilizar el dispositivo, se requiere un permiso especial del Ministerio de Telecomunicaciones (DoT) del país. El uso de un teléfono satelital sin la licencia correspondiente puede conllevar responsabilidad legal.

En las condiciones de Uzbekistán, estas tecnologías también son de gran importancia para los geólogos que trabajan en zonas montañosas o para el personal de los servicios fronterizos. Aunque hoy en día la comunicación satelital se está introduciendo parcialmente en los smartphones (por ejemplo, en el iPhone 14 y modelos superiores), los dispositivos profesionales presentados por BSNL destacan por proporcionar un canal de comunicación completo e independiente.

ТехнологияСунъий ЙўлдошBSNLInmarsatГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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