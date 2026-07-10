Misterio cósmico: tras una década de silencio, el raro púlsar «Ojo azul» despierta

Astrónomos han logrado detectar por primera vez débiles ondas de radio de uno de los objetos compactos centrales (CCO) más raros, una estrella de neutrones que permaneció en estado de «silencio de radio» durante décadas. Este descubrimiento muestra que los restos estelares considerados muertos en el universo podrían estar activos. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Un equipo internacional dirigido por Zhang Lei, investigador de los Observatorios Astronómicos Nacionales de la Academia China de las Ciencias, identificó los impulsos del objeto 1E 1207.4-5209 utilizando el radiotelescopio MeerKAT en Sudáfrica. Según Ixbt.com, este objeto se encuentra en la Vía Láctea, a unos 10 000 años luz de la Tierra, en el centro de un remanente de supernova.

La actividad inesperada del «Ojo azul»

Esta estrella de neutrones fue apodada extraoficialmente «Ojo azul» (Blue Eye) debido a la combinación de su radiación de rayos X y las ondas de radio recién descubiertas. En las imágenes obtenidas, el brillante resplandor de rayos X de la estrella recuerda a una pupila azul en el centro de una nube cósmica. Las observaciones de MeerKAT mostraron que el objeto emite impulsos muy débiles que se repiten cada 424 milisegundos.

Según los científicos, la aparición de esta señal de radio podría estar relacionada con un fenómeno de «glitch» (salto de rotación) ocurrido en 2015. En aquel momento, la velocidad de rotación de la estrella de neutrones aumentó bruscamente durante un corto periodo. Tal proceso es causado por el movimiento de materia ultradensa dentro de la estrella, lo que podría haber fortalecido el campo magnético del objeto o cambiado su orientación.

Importancia científica del descubrimiento

Este hallazgo ofrece varias conclusiones importantes para la astronomía moderna:

Muchas estrellas de neutrones consideradas hasta ahora «muertas» podrían ser en realidad púlsares de radio muy débiles;

Ha aumentado la probabilidad de que exista una vasta población de púlsares activos en nuestra galaxia que aún no hemos detectado;

Este fenómeno podría explicar por qué aún no se han encontrado señales de radio en restos de supernovas famosas como SN 1987A.

Las estrellas de neutrones se forman cuando el núcleo de estrellas masivas colapsa bajo su propia gravedad tras una explosión. Si dicho objeto posee un campo magnético potente, se denomina púlsar . Sin embargo, los objetos compactos centrales (CCO) han sido durante mucho tiempo cuerpos misteriosos que no emitían ondas de radio.

Actualmente, los astrónomos siguen observando al «Ojo azul». La pregunta principal es si esta débil señal de radio es permanente o si es solo una consecuencia temporal del seísmo interno de 2015. Si la señal persiste, habrá que reescribir los capítulos de los libros de texto sobre estrellas de neutrones.