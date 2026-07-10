Motorola Edge 70 Max: equipado con batería de 7100 mAh y Snapdragon 8 Gen 5

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Motorola Edge 70 Max: equipado con batería de 7100 mAh y Snapdragon 8 Gen 5

La marca Motorola, que está consolidando su posición en el mercado de los smartphones, se prepara para una nueva revolución tecnológica. Según nueva información proporcionada por el conocido insider Roland Quandt, se espera que el futuro modelo Motorola Edge 70 Max rompa todos los récords del sector gracias a sus especificaciones técnicas, especialmente su capacidad de batería. Así lo informa Ixbt.com informa .

La característica más destacada del dispositivo es su enorme batería de 7100 mAh. Mientras que los smartphones insignia modernos suelen limitarse a una fuente de energía de unos 5000 mAh, Motorola pretende ofrecer a los usuarios la posibilidad de un uso activo durante varios días. Según la publicación ixbt.com, este modelo no solo destaca por su capacidad, sino que también admitirá tecnología de carga inalámbrica magnética.

Pantalla extrema y plataforma potente

El Motorola Edge 70 Max también busca impresionar a los usuarios visualmente. El smartphone estará equipado con una pantalla Extreme AMOLED de 6,82 pulgadas. Estos tipos de pantallas se distinguen por su alto brillo, precisión de color y eficiencia energética. En su interior, el dispositivo contará con el chipset más reciente y potente de Qualcomm, el Snapdragon 8 Gen 5.

En cuanto a las capacidades de la cámara, Motorola no ha hecho concesiones. Según la información, la cámara principal del smartphone contará con un sensor Sony Lytia 710 de 50 megapíxeles. Este sensor de Sony permite capturar fotos de alta calidad y ricas en detalles incluso en condiciones de poca luz. Esto hace que el dispositivo sea atractivo para los entusiastas de la fotografía móvil.

Una fuente fiable y una novedad esperada en el mercado

Roland Quandt, quien difundió esta información, es conocido en el mundo tecnológico por sus predicciones precisas. Anteriormente, reveló con exactitud el diseño y los precios de dispositivos populares como la GoPro 9 Black, la GoPro 10 Black y el Samsung Galaxy Z Fold 4 antes de su presentación oficial. Por lo tanto, se considera que las noticias sobre el Motorola Edge 70 Max son muy probablemente cercanas a la realidad.

Aunque la empresa ya ha iniciado una campaña de intriga para el nuevo modelo, la fecha de presentación oficial y el precio del dispositivo se mantienen en secreto. Teniendo en cuenta que la marca Motorola ya es conocida en el mercado por sus modelos asequibles y de calidad, no hay duda de que el modelo Edge 70 Max despertará un gran interés entre los entusiastas de la tecnología locales.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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