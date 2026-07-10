Samsung reduce costes: los smartphones Galaxy S27 podrían cambiar a chips de terceros

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Samsung reduce costes: los smartphones Galaxy S27 podrían cambiar a chips de terceros

Se espera que el gigante tecnológico surcoreano Samsung realice cambios estratégicos inesperados en su próxima línea de flagships Galaxy S27. Con el objetivo de reducir los costes de producción y mantener una alta rentabilidad, la compañía está considerando comprar componentes críticos para sus smartphones a proveedores externos. Este paso es especialmente importante en un momento en que los precios de los componentes están aumentando drásticamente, especialmente debido al desarrollo de tecnologías AI. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por ZDNet Korea, Samsung planea prescindir de sus controladores de pantalla DDI (Display Driver IC) propietarios en algunos modelos de la serie Galaxy S27. Estos chips son responsables de gestionar la transmisión de imágenes, el brillo y la precisión del color en los paneles OLED y LCD, afectando directamente a la eficiencia energética del dispositivo. Hasta ahora, la empresa obtenía estos componentes de su propia división Samsung System LSI.

Problema de costes e impacto de la AI

Según los expertos, esta decisión se debe al aumento global de los precios de los chips de memoria (DRAM, HBM y NAND). Debido a la AI, la demanda de estos componentes está creciendo, lo que aumenta la presión financiera para los fabricantes de smartphones. Para optimizar los costes, Samsung podría centrarse en los modelos Galaxy S27 y Galaxy S27+.

Se supone que los modelos más asequibles de la serie estarán equipados con controladores de terceros. Al mismo tiempo, se espera que los modelos más caros y prestigiosos, Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra, mantengan los chips de alta tecnología fabricados por la propia Samsung. Esto podría aumentar aún más la diferencia técnica entre los flagships.

Socios potenciales y control de calidad

Actualmente, Samsung está estudiando las propuestas de varios proveedores potenciales. La lista de candidatos incluye a las siguientes empresas:

  • Anapass (Corea del Sur)
  • DB Global Chip (Corea del Sur)
  • Wonik D2I (Corea del Sur)
  • Novatek (Taiwán)
Los expertos de la compañía planean probar los productos de estos fabricantes en cuanto a calidad, rendimiento y eficiencia energética. La decisión final se tomará tras el análisis de estos indicadores. Cabe señalar que los chips DDI desempeñan un papel importante en el ahorro de energía de la batería del smartphone, por lo que Samsung intentará no dañar su reputación utilizando componentes de baja calidad.

Anteriormente, Samsung también había considerado la posibilidad de comprar paneles OLED a la empresa china BOE para sus futuros flagships. Sin embargo, esta idea fue descartada posteriormente al no cumplir con los requisitos de calidad. Ahora, la empresa intenta mantener el equilibrio adquiriendo externamente no la pantalla en sí, sino los circuitos integrados que la controlan. Estos cambios podrían ayudar a que el precio del producto final sea más asequible para los consumidores.

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Abror Shuhratov
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