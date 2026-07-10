Netflix vuelve al formato de televisión tradicional: la plataforma lanzará canales en vivo

Netflix, la plataforma de streaming más grande del mundo, está probando una forma nueva e inesperada de mantener la atención de sus usuarios. La compañía planea lanzar canales en vivo que funcionen las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al igual que la televisión tradicional. Este paso tiene como objetivo aumentar el tiempo de visualización en la plataforma y facilitar la elección de contenido para los usuarios. Así lo informa Techcrunch.com reporta .

Según informa The Wall Street Journal, a través de esta nueva función, los suscriptores podrán simplemente encender uno de los canales disponibles sin tener que buscar una serie o película específica. Por ejemplo, un usuario podrá ver proyectos populares como "Avatar: The Last Airbender" o películas de suspenso de forma continua a través de canales dedicados. Este método está diseñado especialmente para la audiencia que desea tener algo de fondo mientras realiza tareas domésticas.

Competencia e ingresos publicitarios

Esta estrategia hará que Netflix compita directamente con servicios de streaming gratuitos basados en publicidad como Pluto TV y Tubi. Según los expertos, el formato de transmisión en vivo podría desarrollar significativamente el negocio publicitario de la empresa. El hecho es que, en la transmisión en vivo, los usuarios generalmente no pueden omitir los anuncios, lo que crea una plataforma atractiva para las marcas.

Netflix también está considerando ofrecer suscripciones combinadas (bundle) en asociación con otros servicios de streaming. Según los informes, basándose en la experiencia de Apple y Amazon, Netflix podría alojar contenido de servicios como Peacock en su plataforma. Esto permitirá a los usuarios obtener más contenido a través de una interfaz única sin pagar por separado por varios servicios.

Disminución de la audiencia y nuevas estrategias

La razón por la que Netflix toma medidas tan drásticas es la reciente disminución de la actividad de los espectadores. Según datos de la empresa de análisis Nielsen, en abril, la cuota de Netflix en la visualización total de televisión cayó al 7,8 %. Bloomberg escribe que la dirección de la empresa está preocupada por la disminución significativa de la audiencia entre la primera y la segunda temporada de las series originales.

Para mejorar la situación, la plataforma está explorando varias direcciones nuevas:

Formato de videos cortos y video-podcasts;

Nuevas aplicaciones de juegos para niños;

Negociaciones para la compra de la red social Letterboxd para los amantes del cine.

Por ahora, los funcionarios de Netflix se han negado a dar comentarios oficiales sobre estas noticias. Sin embargo, los expertos señalan que el gigante del streaming se está alejando de su modelo clásico de "video bajo demanda" (VOD) para convertirse en una plataforma de medios híbrida. Esto indica que en mercados en rápido desarrollo, la frontera entre la televisión digital y el streaming se desvanecerá aún más.