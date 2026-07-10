Una solución para quienes están cansados de los smartphones: Dumb Co presenta teléfonos de teclas «inteligentes»

Aunque los smartphones se han convertido en una parte indispensable de nuestra vida en el mundo moderno, la dependencia excesiva de ellos está provocando fatiga mental y una sensación de ansiedad constante en muchas personas. Según TechCrunch, la startup Dumb Co ofrece una solución única a este problema, desarrollando un modelo de «dumbphone» (teléfono básico) para quienes desean alejarse temporalmente de dispositivos como el iPhone. No se trata solo de volver a la vieja tecnología, sino de un equilibrio ideal entre desintoxicación digital y vida real. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La idea principal de la empresa no es deshacerse del smartphone por completo, sino dejarlo en casa durante un tiempo y salir con un dispositivo compacto que solo tenga las funciones esenciales. Una de las fundadoras de Dumb Co, Lidia Peabody, al compartir su experiencia, destaca que alejarse del smartphone tuvo un impacto positivo en su salud mental y la liberó de la ansiedad constante. Según ella, las horas frente a la pantalla agotan a las personas sin que se den cuenta.

Posibilidades tecnológicas y comodidad

Aunque el dispositivo ofrecido por Dumb Co recuerda en apariencia a los teléfonos de teclas TCL de principios de los años 2000, su software interno se ha adaptado a las exigencias modernas. El dispositivo ofrece a los usuarios las siguientes funciones:

Comunicarse a través de la aplicación WhatsApp;

Escuchar música en las aplicaciones Spotify y Apple Music;

Utilizar el servicio de Uber;

Recibir mensajes de iMessage a través de aplicaciones de terceros.

Lo más importante es que este teléfono se sincroniza con el smartphone. Gracias a la función de desvío de llamadas, puede recibir todas las llamadas que llegan a su iPhone en este pequeño teléfono. Esto permite al usuario mantenerse en contacto con sus seres queridos mientras se aleja del flujo infinito de las redes sociales.

Según Afreka Ebanks, representante de la empresa, estos dispositivos ayudan a restaurar la comunicación en vivo en la sociedad. «Queremos que la gente interactúe más entre sí en lugar de mirar fijamente sus smartphones. Este teléfono no es solo un medio de comunicación, sino también una excelente excusa para iniciar una conversación», afirma. El uso de un teléfono de teclas en la calle despierta curiosidad e incluso envidia en muchos.

Por supuesto, el uso de un «dumbphone» tiene sus propias dificultades. Por ejemplo, escribir texto con el sistema T9 es mucho más lento e incómodo que en una pantalla táctil. Además, la velocidad de funcionamiento del dispositivo no puede competir con la de los flagships modernos. Sin embargo, es precisamente esta «lentitud» la que enseña a las personas a no apresurarse y a disfrutar del momento.

En el mercado también se ha observado en los últimos años un crecimiento en la demanda de teléfonos de teclas sencillos. Aunque muchos los utilizan como un medio de comunicación secundario, proyectos como Dumb Co podrían convertirse en una nueva tendencia para la generación joven cansada del mundo digital. Para quienes están hartos de las posibilidades infinitas de los smartphones, se espera que estos teléfonos de teclas «inteligentes» sean una verdadera salvación.