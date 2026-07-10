La aplicación Fizz para universidades acusa a Sidechat y a un inversor de Maveron de espionaje

La disputa legal entre la plataforma social Fizz, popular entre los estudiantes universitarios de EE. UU., y su principal competidor Sidechat ha escalado a una nueva etapa. Según nuevos documentos judiciales, Fizz acusa a Jerry Lu, inversor del fondo de capital de riesgo Maveron, de robar información comercial confidencial para entregarla a la competencia. Este caso pone en duda la confianza entre startups e inversores en el mercado de capital de riesgo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la demanda inicial, Jerry Lu mantuvo reuniones con los fundadores de Fizz supuestamente con la intención de invertir. Sin embargo, durante estos encuentros, la información confidencial —la estrategia de crecimiento de la empresa, las métricas de usuarios y la hoja de ruta del producto— fue entregada inmediatamente a los propietarios de Sidechat, considerados rivales. Estos datos eran fundamentales para consolidar la posición de la startup en el mercado.

Prácticas desleales

La competencia entre Fizz y Sidechat ha sido intensa durante mucho tiempo. Ambas plataformas sirven como espacios de comunicación anónima y chismes para estudiantes universitarios. Fizz acusa a su rival no solo de robo de datos, sino también de otras prácticas desleales, que incluyen:

Obstaculizar el lanzamiento de la aplicación Fizz en nuevos campus universitarios;

Difundir rumores falsos sobre una supuesta violación de la base de datos de Fizz;

Enviar reportes de spam injustificados contra Fizz en Instagram;

Pagar a los estudiantes para que eliminen la aplicación Fizz.

Se ha revelado que, tras reunirse con los fundadores de Fizz, Teddy Solomon y Ashton Cofer, en 2022, Jerry Lu envió las notas tomadas a Flower Ave Inc., propietaria de Sidechat. Curiosamente, Lu invirtió formalmente en el proyecto Sidechat poco después. Las capturas de pantalla y los mensajes presentados ante el tribunal demuestran que este intercambio de información confidencial se realizó de forma sistemática.

Aspectos negativos de las aplicaciones anónimas

Aunque estas aplicaciones son populares entre los estudiantes, sus actividades son duramente criticadas por las instituciones educativas. Por ejemplo, el sistema de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) prohibió el uso de estas aplicaciones en sus campus. Esto se debe al ciberacoso y a las publicaciones que atentan contra la dignidad de los estudiantes observadas en estas plataformas anónimas.

Este proceso judicial ha reavivado el debate sobre la ética de los inversores de capital de riesgo en el mundo tecnológico. Muchos fundadores de startups confían sus secretos comerciales a los inversores durante el proceso de recaudación de fondos. Si el tribunal falla a favor de Fizz, esto podría generar nuevos obstáculos legales y requisitos más estrictos en las relaciones entre capitalistas de riesgo y startups.

Hasta el momento, los representantes de Sidechat y Maveron no han emitido comentarios oficiales sobre estas acusaciones. Sin embargo, los nuevos detalles revelados durante el proceso sugieren que los planes estratégicos de Sidechat relacionados con la adquisición de la aplicación Yik Yak en 2023 podrían haberse basado también en la información de Fizz.